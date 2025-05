Intergalactic: The Heretic Prophet entsteht im Schatten, doch ein Actor verrät neue Details

Zwölf Jahre nach dem Meilenstein „The Last of Us“ wagt sich Naughty Dog erneut auf unbekanntes Terrain – diesmal weit über die Grenzen der Erde hinaus. „Intergalactic: The Heretic Prophet„ heißt das neue Projekt, das seit seiner Enthüllung bei den Game Awards 2024 für Spekulationen sorgt. Seitdem: ziemliche Funkstille. Kein Gameplay, kein Story-Update. Es ist, als hätte sich das renommierteste Studio unter dem PlayStation-Dach in ein schwarzes Loch zurückgezogen.

Doch es gibt ein Leuchtfeuer in dieser Dunkelheit: Schauspieler Stephen A. Chang, bekannt als Jesse aus „The Last of Us Part 2“, hat kürzlich die Arbeit an dem neuen Projekt aufgenommen. Im Interview mit Dexerto lässt er durchblicken, wie außergewöhnlich der Produktionsprozess wirklich ist – selbst für Beteiligte wie ihn.

„Ich weiß wahrscheinlich genauso viel darüber wie ihr“, sagt Chang mit einem Lächeln. Kein Scherz: Selbst die Darsteller erhalten offenbar nur kleine Ausschnitte ihrer Rollen, ohne Gesamtbild oder Kontext. Drehbücher? Fragmentarisch. Drehtage? Unchronologisch. Kommunikation? Nur auf Need-to-know-Basis. Ein neuer Standard in Sachen Geheimhaltung – offenbar eine Reaktion auf die berüchtigten Leaks rund um „The Last of Us Part 2“.

„Five Aces“ und ein Schauspieler auf Spurensuche

Ein Detail ließ Chang dann aber doch durchsickern – und es wirft Fragen auf. In einer Szene des Ankündigungstrailers sitzt sein namenloser Charakter an einem Tisch mit vier anderen. Der eingeblendete Nachrichtenausschnitt spricht von einer berüchtigten Verbrechergruppe: den „Five Aces“. Unter ihnen finden sich große Namen: Kumail Nanjiani, Tony Dalton, Ashley Scott – und mittendrin Chang, der sich selbst als „kleinen Fisch“ bezeichnet.

Was das bedeutet? Möglicherweise ist „Intergalactic: The Heretic Prophet“ kein typisches Sci-Fi-Abenteuer, sondern ein Ensemble-Drama über moralisch graue Figuren. Vielleicht sogar eine kosmische Heist-Story mit philosophischem Unterton – immerhin trägt das Spiel den Untertitel „The Heretic Prophet“. Wer ist dieser Prophet? Und was macht ihn zum Ketzer?

Chang hat darauf noch keine Antwort. Aber sein Enthusiasmus ist greifbar: „Ich bin gespannt. Ich freue mich darauf, hoffentlich ein weiteres Drehbuch zu bekommen und zu sehen, wie es weitergeht.“

Wenn selbst die Stars im Dunkeln tappen

„Intergalactic: The Heretic Prophet“ entwickelt sich zu einem der geheimnisvollsten Projekte der letzten Jahre. Naughty Dog scheint gewillt, das Sci-Fi-Genre auf seine ganz eigene, narrative Weise zu interpretieren – aber ohne jede PR-Maschinerie oder Vorab-Hype. Stattdessen: Kontrolle. Stille. Aufbau im Verborgenen.

Und doch beginnt sich das Puzzle langsam zusammenzusetzen. Wenn Schauspieler wie Chang nicht wissen, was als Nächstes passiert, aber trotzdem überzeugt sind, Teil von etwas Großem zu sein, darf man gespannt sein. Vielleicht ist das der wahre Reiz: zu spekulieren, zu warten, und irgendwann zu staunen.

Die Geheimhaltung rund um „Intergalactic: The Heretic Prophet“ ist aber nicht nur ein Mittel zur Vermeidung von Leaks – sie spiegelt auch eine tiefere Philosophie wider. Wie hier berichtet, integriert Naughty Dog ein Coaching-Programm gegen Online-Belästigung in die Produktion des Spiels. Dieses Programm zielt darauf ab, das Bewusstsein für respektvolle Kommunikation zu schärfen und ein sicheres Umfeld für alle Beteiligten zu schaffen. In einer Branche, die zunehmend auf Diversität und Inklusion achtet, setzt das Studio damit ein klares Zeichen.

Es bleibt spannend zu sehen, wie Naughty Dog diese Elemente in einem kohärenten Spielerlebnis vereint.