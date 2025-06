Intergalactic: The Heretic Prophet – Hinweise auf RPG-Systeme aufgetaucht

Dass Intergalactic: The Heretic Prophet kein weiteres The Last of Us wird, war spätestens seit der Game Awards-Enthüllung 2024 klar. Viel mehr als ein atmosphärischer Teaser und ein paar vage Aussagen von Neil Druckmann gab es seither allerdings nicht. Jetzt sorgt ein Fund auf LinkedIn für Gesprächsstoff: Ein ehemaliger Naughty-Dog-Designer listet in seinem öffentlichen Profil unter anderem die Arbeit an „RPG-Fortschrittssystemen“ für Intergalactic.

Das Ganze wurde zuerst von Reddit-Nutzer entdeckt. Die Quelle wirkt glaubwürdig – der Designer war laut Profil zwischen August 2022 und Februar 2024 bei Naughty Dog beschäftigt. Die Identität wurde zur Wahrung der Privatsphäre zwar nicht veröffentlicht, die Stationen des Designers und weitere Details lassen jedoch kaum Zweifel an der Echtheit.

Was bedeutet „RPG-Fortschrittssysteme“?

Natürlich ist der Begriff alles andere als eindeutig. Ein „RPG-System“ kann vieles sein – von einem klassischen Skill-Tree bis hin zu dialogbasierten Entscheidungen oder einem tiefgreifenden Leveling-System. Es ist gut möglich, dass Naughty Dog hier neue Wege geht, ohne sich strikt an bekannte Rollenspiel-Muster zu halten. Dass das Studio überhaupt mit RPG-Elementen experimentiert, ist dennoch bemerkenswert – bisher war man eher für lineare Erzählstrukturen bekannt.

Bereits zuvor wurde einmal angedeutet, dass Intergalactic: The Heretic Prophet gewisse Ähnlichkeiten zu Elden Ring aufweist. Das ist natürlich ein weiter Wurf, aber es passt zur These, dass Naughty Dog mehr auf Offenheit, Erkundung und individuelle Spielfortschritte setzt. Ob es am Ende wirklich in diese Richtung geht oder eher subtilere Rollenspielelemente integriert werden, ist derzeit reine Spekulation.

Die Erwähnung der RPG-Systeme ist das bisher deutlichste Lebenszeichen von Intergalactic: The Heretic Prophet seit Monaten. Und sie unterstreicht, dass sich Naughty Dog offenbar bewusst vom bisherigen Studio-Image entfernt. Ob das Projekt ein klassisches Actionspiel mit optionaler Charakterentwicklung wird oder tatsächlich ambitionierter gedacht ist, bleibt offen.

Auch das Release-Fenster ist weiterhin völlig unklar. Dass die Entwicklung bereits seit mindestens 2022 läuft, deutet auf einen längeren Zeitrahmen hin. Bis dahin bleibt Intergalactic: The Heretic Prophet vor allem eines: spannend durch das, was wir (noch) nicht wissen.

Was denkt ihr – hat Naughty Dog mit einem RPG-Ansatz das richtige Händchen oder sollte das Studio lieber bei seinen erzählerischen Stärken bleiben? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!