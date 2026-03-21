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Intergalactic: The Heretic Prophet – Naughty Dog deutet Rückkehr von The Last of Us-Star an

Neil Druckmann deutet The Last of Us-Star Merle Dandridge für Intergalactic: The Heretic Prophet an. Neue Infos zum Mocap-Tease und dem neuen Sci-Fi-RPG.

Lukas Neumann
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Als leidenschaftlicher Gamer und Analyst begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de. Sein journalistischer Fokus liegt auf der Aufbereitung komplexer Branchenthemen und dem Testen...
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Naughty Dogs neues Sci-Fi-Projekt nimmt weiter Form an. Studio-Chef Neil Druckmann teast jetzt die Beteiligung von Merle Dandridge an „Intergalactic: The Heretic Prophet“ an. Damit setzt das Studio erneut auf bewährte Talente, während die Entwicklung hinter den Kulissen offenbar in eine entscheidende Phase geht.

Neil Druckmann hat mit einem Mocap-Foto angedeutet, dass Merle Dandridge – bekannt als Marlene aus The Last of Us – eine Rolle im kommenden Sci-Fi-Epos übernimmt. Die Schauspielerin, die auch in Half-Life (Alyx Vance) und Uncharted 4 glänzte, ist damit die nächste große Casting-Enthüllung für das neue Franchise.

Vertraute Gesichter in fremden Galaxien

Die Zusammenarbeit zwischen Druckmann und Dandridge ist fast schon eine Tradition bei Naughty Dog. Dass sie nun im Motion-Capture-Anzug für das neue Projekt posiert, unterstreicht den Fokus des Studios auf schauspielerische Tiefe. In „Intergalactic: The Heretic Prophet“ schlüpfen wir in die Rolle eines Kopfgeldjägers auf einem isolierten Planeten. Dass Dandridge dabei ist, lässt auf einen charaktergetriebenen Plot hoffen, der weit über simples Geballer im Weltraum hinausgeht. Druckmann bezeichnete sie passenderweise als „intergalactic treasure“.

Bisher hielt sich Naughty Dog mit Details extrem zurück. Wir wissen, dass es ein Third-Person-Actionspiel ist, das sich thematisch stark mit Religion und Glauben auseinandersetzt. Während das Studio nach dem Release von „The Last of Us Part 2“ versprach, die berüchtigte Crunch-Kultur zu beenden, gab es zuletzt Berichte über obligatorische Überstunden für eine interne Demo Ende 2025. Das deutet darauf hin, dass der Druck bei der Entwicklung des neuen Universums massiv ist.

Für Fans ist das jüngste Update ein weiterer Hoffnungsschimmer, dass sich das Studio auf seine absolute Stärke besinnt. Dass Top-Schauspieler verpflichtet werden, ist bei diesem Budget-Niveau Standard. Wirklich spannend wird es erst, wenn wir sehen, ob das Gameplay mit der narrativen Ambition mithalten kann – und ob das Studio sein Versprechen einer gesunden Arbeitskultur dieses Mal wirklich hält.

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Was meint ihr: Braucht Naughty Dog für ein neues Franchise neue Gesichter, oder ist die „Stammbesetzung“ genau das, was die Qualität sichert?

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VIA:GamesRadar
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