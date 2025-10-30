Intergalactic: The Heretic Prophet – Naughty Dog rüstet sich für den letzten Feinschliff

Naughty Dog scheint mit Intergalactic: The Heretic Prophet in die heiße Phase zu gehen. Aktuell sucht das Studio neue Mitarbeiter für Qualitätssicherung und Lokalisierung, zwei Bereiche, die üblicherweise erst gegen Ende der Entwicklung an Bedeutung gewinnen. Das lässt Fans natürlich spekulieren: Steht der Release des mysteriösen Sci-Fi-Abenteuers vielleicht früher an, als gedacht?

Offiziell hält sich Sony wie gewohnt bedeckt. Seit der Ankündigung des Projekts bei den Game Awards 2024 hat man weder einen Release-Zeitraum noch neue Gameplay-Szenen gesehen. Trotzdem ist klar: Bei einem Studio wie Naughty Dog passiert nichts zufällig. Wenn jetzt an QA und Übersetzung geschraubt wird, dürfte das Spiel intern bereits weit fortgeschritten sein.

Zwischen Wunschdenken und Realität

Die Jobanzeigen sorgen in den sozialen Medien für reichlich Diskussionen. Manche Fans wittern darin den Beweis, dass Intergalactic: The Heretic Prophet vielleicht schon 2026 erscheinen könnte, zwischen Saros im Frühjahr und Marvel’s Wolverine im Herbst. Realistisch betrachtet spricht aber einiges dagegen.

Sony hat in den letzten Jahren einen klaren Rhythmus bei First-Party-Releases entwickelt. Zwischen großen Spielen liegen meist mehrere Monate, und 2026 scheint mit den bereits bestätigten Titeln gut gefüllt. Dazu kommt Naughty Dogs bekannte Perfektionismus-Mentalität: Kein Studio poliert so lange an Animationen, Dialogen und Technik. Wenn Intergalactic: The Heretic Prophet wirklich in die QA-Phase übergeht, könnte das genauso gut bedeuten, dass die letzten 20 % jetzt doppelt so viel Zeit verschlingen wie die ersten 80.

2027 klingt wahrscheinlicher

Alles deutet darauf hin, dass Naughty Dog an einem Punkt angekommen ist, an dem interne Tests und Lokalisierungen laufen, aber das heißt nicht, dass das Spiel fertig ist. Im Gegenteil: Die Phase des Feinschliffs kann bei diesem Studio locker über ein Jahr dauern. Ich würde Intergalactic: The Heretic Prophet daher frühestens 2027 erwarten.

Sony plant stets langfristig, und Intergalactic: The Heretic Prophet dürfte der nächste große Meilenstein nach Wolverine werden. Und wer Naughty Dog kennt, weiß, wenn sie so viel Zeit investieren, wird das Ergebnis vermutlich wieder Maßstäbe setzen.

