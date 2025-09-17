Latest

Intergalactic: The Heretic Prophet – Naughty Dog überrascht mit mysteriösem Update

Naughty Dog teasert Intergalactic: The Heretic Prophet. Zeigt sich das Sci-Fi-Abenteuer beim September State of Play? Alle Infos und Spekulationen.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews. Neben News...
intergalactic the heretic prophet tati gabrielle

Neil Druckmann spielt mit den Erwartungen der Fans (und Kritiker), denn ein unscheinbares Update in seiner X-Bio reicht aus, und schon drehen diese durch. Der Naughty-Dog-Chef hat dort kürzlich den Satz „and soon INTERGALACTIC!“ ergänzt. Für viele klingt das wie ein direkter Hinweis auf Intergalactic: The Heretic Prophet, das Sci-Fi-Abenteuer, von dem wir seit Ende 2024 kaum etwas Offizielles gehört haben.

State of Play im September – Sony bleibt seiner Linie treu

Seit Jahren liefert Sony im September ein State of Play, und alles deutet darauf hin, dass es 2025 nicht anders sein wird. Branchen-Insider haben entsprechende Andeutungen gemacht. Das Timing passt: Eine Show kurz vor oder rund um die Tokyo Game Show wäre die perfekte Bühne, um den eigenen Content gegen Microsofts Auftritt zu platzieren.

Die Gerüchteküche brodelt. Bei Marvel’s Wolverine von Insomniac erwarten viele endlich mehr als einen Teaser, angeblich existiert bereits ein fertiger Trailer. Auch Ghost of Yōtei, das nächste große Samurai-Abenteuer, könnte darin auftauchen und einen weiteren Schub vor dem Release erhalten.

Spannend bleibt aber vor allem Intergalactic: The Heretic Prophet. Naughty Dog hat das Projekt im Dezember 2024 angekündigt und seitdem eisern geschwiegen. Bekannt ist nur, dass es sich um ein Action-Adventure mit Sci-Fi-Setting und großen Story-Ambitionen handelt. Das Bio-Update von Druckmann dürfte also kaum Zufall sein.

Weitere Kandidaten sind Saros, das neue Bullet-Hell-Projekt der Returnal-Macher, sowie das immer wieder durchs Netz geisternde God of War-Metroidvania. Ob letzteres real existiert, weiß aktuell niemand – Gerüchte sprechen von einem 2.5D-Stil à la Hades oder Blasphemous.

Erwartet keine Feuerwerke, aber klare Signale

Sony wird keine komplette Bombe platzen lassen, aber wir dürfen konkrete Updates erwarten. Druckmanns kleine Social-Media-Sticheleien sind selten zufällig, und Sony braucht dringend ein neues Schwergewicht für die PS5-Ära. Wenn das Spiel beim nächsten State of Play gezeigt wird, könnte das den Ton für die kommenden Jahre setzen.

Spätestens in der kommenden Woche wissen wir mehr.

SOURCES:@Neil_Druckmann
