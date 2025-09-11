Intergalactic: The Heretic Prophet – Naughty Dog verspricht das „tiefste Gameplay“ ihrer Geschichte

Neil Druckmann ist zurück da, wo er hingehört: bei den Spielen. Nachdem er zwei Staffeln lang als Co-Showrunner von The Last of Us durch die TV-Maschinerie Hollywoods geschleift wurde, ist jetzt Schluss mit Drehbüchern, Emmy-Kampagnen und endlosen Meetings über Effektschüsse. Druckmann hat seine Lektion gelernt: Sein Platz ist in den Studios von Naughty Dog, und dort entsteht gerade ein Projekt, das er selbst als „das ambitionierteste, größte und vielleicht teuerste Spiel, das wir je gemacht haben“ bezeichnet – Intergalactic: The Heretic Prophet.

Schon diese Worte lösen Erwartungen aus, aber das Schlagwort, an dem sich jetzt alle festbeißen, lautet: „das tiefste Gameplay“.

Naughty Dog und das Gameplay-Dilemma

Seien wir ehrlich: Naughty Dog war nie die erste Adresse, wenn es um tiefes Gameplay ging. Die Studio-Geschichte ist geprägt von audiovisueller Opulenz und Storytelling, das seit Uncharted Maßstäbe gesetzt hat. Aber mechanisch waren ihre Spiele oft eher schlank – Third-Person-Shooter mit Klettereinlagen, mal garniert mit minimalen Crafting- oder RPG-Elementen.

„Tief“ war daran selten etwas. Eher glattpoliert, cineastisch und so gescriptet, dass man sich wie im Blockbuster fühlt. Das funktionierte – keine Frage –, aber wer von „dem tiefsten Gameplay in unserer Geschichte“ spricht, weckt ganz andere Assoziationen. Das klingt nach Systemtiefe, nach Entscheidungsfreiheit, nach Mechaniken, die ineinandergreifen, statt nach Quick-Time-Events und Schleichpassagen auf Schienen.

Sci-Fi als Befreiungsschlag

Vielleicht ist genau das der Grund, warum Naughty Dog jetzt ins All aufbricht. Intergalactic: The Heretic Prophet spielt 2.000 Jahre in einer alternativen Zukunft, auf einem neuen Planeten namens Sempiria. Anders als in The Last of Us gibt es hier keine Erde, an die man sich anlehnen kann. Keine vertraute Ruine, kein Zombie-Parasit, sondern ein selbstgebautes Universum mit eigenen Regeln, Kulturen und Konflikten.

Und genau diese Freiheit könnte die Basis für das „tiefe Gameplay“ sein. Druckmann deutet an, dass das Team weitergeht als jemals zuvor – weg von „Wide Linear“-Levels, hin zu Systemen, die wirklich Einfluss auf Story, Entscheidungen und Spielfluss nehmen. Ob das bedeutet, dass wir ein Rollenspiel-Light erwarten dürfen oder ob Naughty Dog in Richtung immersive Sim experimentiert, bleibt offen. Aber die Sci-Fi-Kulisse schreit geradezu nach Experimentierfreude.

Starbesetzung für den Sprung ins Unbekannte

Dass Naughty Dog erneut stark auf Schauspieler setzt, überrascht wenig. Tati Gabrielle übernimmt die Hauptrolle als Jordan A. Mun, und laut Druckmann beeinflusst sie die Figur schon jetzt so stark wie einst Ashley Johnson und Troy Baker ihre Charaktere in The Last of Us. Letzterer ist übrigens wieder dabei, was vermutlich mehr Fans freut, als es überraschen dürfte.

Interessanter ist aber die Verpflichtung von Tony Dalton, der in Staffel 2 von The Last of Us Joel’s Vater spielte. Auch er ist jetzt Teil von Intergalactic. Die Botschaft ist klar: Naughty Dog denkt seine Spiele längst nicht mehr ohne Performance-Capture-Casts, die wie Ensembleproduktionen einer HBO-Serie wirken.

Adaptionen? Erst das Spiel

Natürlich klopfen Studios schon jetzt an, um aus Intergalactic eine Serie oder einen Film zu machen. Doch Druckmann hält den Ball flach: Erst das Spiel, dann die Expansion. Ein seltener Satz in einer Branche, die oft schon das Merchandising plant, bevor überhaupt das erste Level steht.

Druckmanns Worte sind bewusst vage. Er verweist auf die Evolution von Uncharted zu The Last of Us, von linearen Levels zu „Wide Linear“-Layouts mit mehr Entscheidungsfreiheit. Setzt man diese Logik fort, müsste Intergalactic den nächsten Sprung machen: vielleicht offene Systeme, emergentes Gameplay, eine Balance aus Story-getriebenen Momenten und echter Spieleragentur.

Aber Vorsicht: Druckmann liebt große Worte. „Tiefstes Gameplay“ darf am Ende nicht heißen, dass man jetzt drei statt zwei Skilltrees hat oder dass die Gegner-KI ein paar Tricks dazugelernt hat. Spieler erwarten mehr, und zwar eine echte mechanische Tiefe, die den hohen Anspruch rechtfertigt.

Ambition oder Hybris?

Intergalactic: The Heretic Prophet soll alles sein: das größte, teuerste, tiefste Spiel von Naughty Dog. Genau solche Superlative lassen Fans träume, und Kritiker skeptisch werden. Denn wer die Latte so hoch legt, muss auch liefern.

Wenn Naughty Dog wirklich das Gameplay so ernst nimmt, wie sie es versprechen, könnte hier ein Bruch mit der eigenen Vergangenheit entstehen. Ein Studio, das bisher für perfekte Hochglanz-Kulissen stand, will jetzt plötzlich mechanische Tiefe liefern. Ob das gelingt, entscheidet nicht das nächste Trailer-Schnipsel, sondern erst, wenn wir selbst Hand anlegen dürfen.

Bis dahin bleibt Intergalactic ein großes Versprechen, und vielleicht Naughty Dogs gefährlichstes Projekt überhaupt.