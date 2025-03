Intergalactic: The Heretic Prophet – Naughty Dogs Sci-Fi-Abenteuer mit Elden Ring-Vibes?

Die Game Awards 2024 waren eine Achterbahnfahrt der Enthüllungen, auch wenn einige der meistgewünschten Spiele erneut fehlten. Stattdessen sorgte Naughty Dog für eine Überraschung: Mit „Intergalactic: The Heretic Prophet“ wagt das Studio erstmals den Schritt in die Science-Fiction.

Von Fantasy zu Sci-Fi: Naughty Dogs überraschende Wendung

Doch was genau erwartet uns in diesem neuen Titel? Viel ist nicht bekannt, außer dass Religion eine zentrale Rolle spielen wird. Die spannendste Enthüllung kam nun von Ben Hanson von MinnMax. Bereits im Oktober 2024 hatte er angedeutet, dass „Intergalactic: The Heretic Prophet“ eine bemerkenswerte Spielerfreiheit bieten soll und strukturell einem bekannten Spiel ähnelt. Jetzt ist klar: Dieses Spiel ist „Elden Ring“.

Hanson erklärte in der jüngsten Folge der MinnMax Show, dass er sich damals bewusst zurückgehalten habe, um keine überhöhten Erwartungen zu schüren. Doch nun, nach der offiziellen Enthüllung, ist die Katze aus dem Sack: Naughty Dogs Sci-Fi-Epos setzt offenbar auf eine offene Struktur und spielerische Freiheit ähnlich wie FromSoftwares Meisterwerk. „Hätte ich damals gesagt, dass Naughty Dogs nächstes Spiel wie Elden Ring ist, hätte sich die Diskussion in ungeahnte Richtungen entwickelt“, so Hanson.

Spielerfreiheit à la „Elden Ring“

Aber was bedeutet das konkret? „Intergalactic: The Heretic Prophet“ spielt auf einem einzigen Planeten, auf dem der Spieler die Geschehnisse enträtseln muss. Diese Offenheit erinnert an „Elden Ring“, wo man sich ebenfalls frei durch eine mysteriöse Welt bewegt und selbst entscheidet, welchen Pfaden man folgt. Ob das Kampfsystem oder die Erkundung ebenfalls an FromSoftwares Hit angelehnt sind, bleibt allerdings abzuwarten.

Naughty Dog ist für seine erzählerische Dichte bekannt, was eine spannende Mischung verspricht: Die Freiheit eines „Elden Ring“ gepaart mit der cineastischen Inszenierung eines „The Last of Us“ oder „Uncharted“. Wie das zusammenpasst, wird sich zeigen, doch allein der Vergleich mit einem der größten Spiele der letzten Jahre macht neugierig.

Ob „Intergalactic: The Heretic Prophet“ am Ende wirklich ein „Elden Ring“ im Weltall wird oder doch seine eigene Identität findet, bleibt offen. Naughty Dog wagt sich auf neues Terrain – und das dürfte für reichlich Diskussionen sorgen. Ohnehin steht das finale Spiel noch lange nicht fest, das sich laut Naughty Dog während der Entwicklung im ständigen Wandel befindet.