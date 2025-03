Intergalactic: The Heretic Prophet – Neue Story-Details gewähren ein Blick in die neue Sci-Fi-Welt

Naughty Dog hat in der neuesten Ausgabe von Sonys Creator to Creator-Serie frische Details zu ihrem kommenden Spiel Intergalactic: The Heretic Prophet enthüllt. Das Studio, das durch die Uncharted-Reihe und The Last of Us berühmt wurde, nimmt in diesem Projekt eine völlig neue Richtung ein und entführt uns in eine alternative Zukunft – 2.000 Jahre in der Zukunft, um genau zu sein. Ein Setting, das in den 1980er Jahren einer fiktiven Zeitlinie spielt, die das Studio jahrelang entwickelt und ausgearbeitet hat.

Geschichte über Glauben und Religion

Director Neil Druckmann, bekannt für seine unerschrockenen kreativen Entscheidungen, verriet, dass Intergalactic: The Heretic Prophet eine packende Geschichte über Glauben, Religion und das menschliche Streben nach Wahrheit erzählt. Während viele Fans die Handlungswahl in The Last of Us Part II als kontrovers empfanden, hat sich Druckmann mit seinem Team für ein Thema entschieden, das noch komplexer und weniger greifbar erscheint: eine neue Religion, die die Bevölkerung eines entlegenen Planeten in ihren Bann zieht.

Im Zentrum der Handlung steht der Planet Sempiria, auf dem eine mysteriöse neue Religion auftaucht und innerhalb von Jahrhunderten zu einer dominierenden Kraft wird. Die Anhänger dieser Religion sind dabei so einflussreich, dass sie schließlich alle Kommunikation mit der Außenwelt abbrechen. Seit 600 Jahren hat niemand mehr etwas von Sempiria gehört.

Ein Spiel über Einsamkeit

Die Spieler übernehmen die Rolle von Jordan A. Mun, einer Protagonistin, die auf dem Planeten gestrandet ist. Ihre Mission? Herauszufinden, was mit Sempiria und seinen Bewohnern geschehen ist – und das alles, während sie in völliger Isolation zurechtkommen muss. Es ist ein Spiel über Einsamkeit und das Gefühl, in einer fremden, zerfallenen Welt zu überleben. Druckmann erklärte, dass er die Isolation und das Gefühl des Verlorenseins verstärken möchte, was im Gegensatz zu vielen anderen Spielen steht, bei denen der Spieler von KI-gesteuerten Begleitern unterstützt wird. In Intergalactic: The Heretic Prophet ist der Spieler ganz auf sich allein gestellt, ohne jegliche Unterstützung – eine erschreckende, aber auch faszinierende Perspektive.

Die Story entwickelt sich rund um die Entfaltung dieser neuen Religion und den mysteriösen Prophet, der als Ursprung dieser Glaubensrichtung fungiert. Druckmann hat Jahre damit verbracht, diesen Propheten und die Entwicklung der Religion zu gestalten. Dabei kommt eine komplexe und vielschichtige Erzählung heraus, die die Frage aufwirft, wie Glaube in einer so weit entfernten Zukunft aussehen könnte und was es mit einer solchen religiösen Bewegung anrichten kann, wenn sie in einer so isolierten Welt an die Macht kommt.

Intergalactic: The Heretic Prophet verspricht, die Spieler mit einer tiefgründigen, nachdenklich stimmenden Erzählung und einem immersiven, mysteriösen Setting zu fesseln. Es wird spannend sein zu sehen, wie sich diese Sci-Fi-Welt entfaltet und welche philosophischen und moralischen Dilemmata sich dabei für die Spieler ergeben werden.

Im gleichen Interview sprach Druckmann darüber, dass die endgültige Ausrichtung des Spiel noch nicht feststeht, da dieses im Laufe der Entwicklung immer wieder angepasst und verändert wird.