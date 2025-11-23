Intergalactic: The Heretic Prophet schlechte Nachricht für Fans

Letztes Jahr bei den Game Awards kündigte Naughty Dog sein nächstes Projekt Intergalactic: The Heretic Prophet an. Die Weltraum-Sci-Fi sieht optisch radikal anders aus als frühere Titel des Studios, bleibt aber spannend für Fans. Vor kurzem sorgte ein Bericht von Colin Moriarty für Aufsehen, der einen Release 2026 in Aussicht stellte. Jetzt zeigen sich erste Zweifel, und die Quellen sind nicht gering zu schätzen.

Keine The Game Awards 2025-Präsenz

Nach Moriartys Kommentar meldeten sich schnell einige Insider zu Wort. Jason Schreier schrieb beispielsweise auf Reddit, dass eine Veröffentlichung im Jahr 2026 „nicht der Fall“ sei. Das war eigentlich schon längst klar, da Marvel’s Wolverine Sonys größte Veröffentlichung im nächsten Jahr sein wird.

Jeff Grubb bestätigte zudem auf X, dass der Titel nicht nur nicht 2026 erscheinen wird, sondern auch bei den The Game Awards 2025 im Dezember fehlen wird. Selbst Moriarty räumte ein, dass seine Worte missverstanden wurden und eher seine persönliche Einschätzung widerspiegelten.

Für Spieler bedeutet es, dass es auf der diesjährigen Preisverleihung kein Update zu Intergalactic: The Heretic Prophet gibt. Wer auf neue Gameplay-Videos oder Trailer gehofft hat, wird enttäuscht. Das ist besonders schade, da das Setting, die Charaktere und die neue visuelle Richtung neugierig gemacht haben.

Warum wir trotzdem optimistisch bleiben können

Neil Druckmann, der das Spiel leitet, und Sony äußerten sich bislang nicht zu einem neuen Veröffentlichungszeitraum. Naughty Dog hat zwar in der Vergangenheit Deadlines eingehalten, die Qualität aber nie kompromittiert. Somit heißt es auch hier: Lieber länger warten und ein ausgereiftes Spiel bekommen, als sich auf eine voreilige Veröffentlichung zu freuen.

Auch wenn der Release unbestimmt ist, bleibt die Aufmerksamkeit hoch. Intergalactic: The Heretic Prophet zeigt, dass Naughty Dog experimentieren will, abseits der gewohnten Pfade. Die Geduld der Spieler wird noch ein wenig auf die Probe gestellt, aber das Potenzial ist da.

Wer gehofft hat, 2026 in den Weltraum mit Intergalactic: The Heretic Prophet zu starten, muss sich noch gedulden. Kein The Game Awards-Auftritt, kein konkreter Termin, aber ein Team, das Qualität liefert. Für Geduldige: Ein Titel, den man im Auge behalten sollte.