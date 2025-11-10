Intergalactic: The Heretic Prophet – Troy Baker über Streit, Rollen und Zukunft

Schauspieler Troy Baker hat sich erstmals ausführlicher zu Intergalactic: The Heretic Prophet geäußert – Naughty Dogs nächstem großen Projekt, das Creator Neil Druckmann in eine völlig neue Richtung führt. In einem Interview mit ComicBook sprach Baker über seine Rückkehr zum Studio und den kreativen Austausch mit Druckmann, und offenbar läuft das vertraute Pingpong zwischen den beiden wie eh und je.

Naughty Dog zielt höher, diesmal ins All

Mit Intergalactic: The Heretic Prophet verlässt Naughty Dog zum ersten Mal die Erde. Das Studio, das mit Uncharted und The Last of Us die Messlatte für erzählerische Spiele setzte, wagt sich in ein Science-Fiction-Universum rund um einen Kopfgeldjäger, der auf einem abgelegenen Planeten eine Verbrecherorganisation jagt. Das Projekt gilt als die bislang ambitionierteste Abkehr vom bekannten Story-Formel-Mix des Studios.

Viele Fans hatten stattdessen auf The Last of Us Part 3 gehofft. Doch Druckmann will, so scheint es, das Studio neu ausrichten – weg von Fortsetzungen, hin zu kreativeren, originären Welten.

Baker und Druckmann: „Unser Ding ist, aneinander zu geraten“

Baker, der in der Vergangenheit zentrale Rollen wie Joel (The Last of Us) oder Sam (Uncharted 4) spielte, übernimmt dieses Mal keine Hauptrolle. Das scheint ihn nicht zu stören, ganz im Gegenteil. „Neil und ich werden wohl nie aufhören, aneinander zu geraten“, sagte er mit einem Grinsen. „Das ist einfach unser Ding. Wir hatten erst vor zwei Wochen wieder so einen Moment – während des Table Reads. Und alle dachten: ‚Unsere Eltern streiten wieder!‘“

Für Baker ist das kreative Reiben kein Problem, sondern Teil des Prozesses. „Ich genieße es heute mehr, ein Teil des Ganzen zu sein, als im Mittelpunkt zu stehen“, erklärte er weiter. „Nach so vielen Jahren verstehe ich die Abläufe besser. Der Prozess ist mir wichtiger geworden als die Anerkennung.“

Von Joel zu George Clooney

Statt auf die nächste Hauptrolle zu schielen, orientiert sich Baker inzwischen an Schauspielern wie George Clooney – vielseitig, verlässlich, respektiert. „Ich will Projekte machen, die Leute einfach gerne mit mir umsetzen“, sagte Baker. „Wenn am Ende alle das Gefühl haben, ich hätte geholfen, das Spiel besser zu machen, dann habe ich meinen Job getan.“

Wann Intergalactic: The Heretic Prophet ist weiterhin offen. Naughty Dog will einmal mehr zeigen, dass Storytelling auch außerhalb der vertrauten Erde funktioniert. Mit der Rückkehr von Baker und der kreativen Führung von Druckmann dürfte das Projekt erneut das Ziel verfolgen, erzählerische Spiele auf ein neues Level zu heben, diesmal mit Sternenstaub statt Cordyceps.