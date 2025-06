Invincible Vs – Das erste Konsolenspiel der Kultserie angekündigt

Fans der Amazon-TV-Serie Invincible warten schon lange auf eine Videospielumsetzung, die den brutalen Kampfgeist der Vorlage einfängt. Nun hat das Entwicklerteam offiziell bestätigt, dass Invincible Vs 2026 erscheinen wird – ein 3-gegen-3-Tag-Fighter, der die Erwartungen vieler Anhänger erfüllen könnte.

3-gegen-3-Kämpfe mit Charakteren aus Serie und Comic

Invincible Vs bietet klassische Tag-Fight-Action mit der Möglichkeit, Dreier-Teams aus bekannten Figuren der Serie und der Graphic Novel zusammenzustellen. Zum Start sind Invincible, Atom Eve, Bulletproof und Thula spielbar. Das Team soll bis zum Release erweitert werden. Die Kämpfe sind schnell, brutal und mit einem deutlich höheren Härtegrad. Besonders auffällig sind die detaillierten Zerstörungseffekte in der Umgebung und spektakuläre Super- sowie Ultimate-Moves, die Gegner zum Teil sogar enthaupten können.

Neben dem Kern als Turnier-Fighter wird Invincible Vs auch einen Einzelspieler-Storymodus enthalten, der direkt vom Kreativteam der TV-Serie geschrieben wurde. Das verspricht eine erzählerische Tiefe, die man in Kampfspielen selten sieht. Ergänzt wird das Spiel durch einen Arcade-Modus, Trainingsoptionen sowie kompetitive und lockere Online-Matches. Damit deckt das Spiel verschiedene Spielerbedürfnisse ab – vom Casual-Gamer bis zum Turnierspieler.

Mehr als nur ein Kampfspiel

Mit Invincible Vs steht ein spannendes Kampfspiel in den Startlöchern, das das Franchise erstmals auf Konsolen bringt und dabei mit authentischer Action und Story-Modus punkten will. Die Details bis zum Release sind noch rar, aber die bisherigen Eindrücke deuten auf ein vielversprechendes Debüt hin.

Invincible Vs erscheint für PS5, Xbox Series X|S, Xbox PC

Wie steht ihr zur Ankündigung? Reizt euch das Spiel oder bleibt ihr skeptisch? Diskutiert gern in den Kommentaren.