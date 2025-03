InZOI: Der neue Lebenssimulations-Hit – Wann kommt das Spiel auf PS5 und Xbox?

Der Hype um InZOI ist real! Seit dem Early-Access-Start hat der Lebenssimulator eine beeindruckende Spielerzahl erreicht und zieht mit seiner ultrarealistischen Grafik sowie den tiefgehenden Anpassungsmöglichkeiten große Aufmerksamkeit auf sich. Doch die brennende Frage vieler Konsolenspieler lautet: Wann erscheint InZOI für PS5 und Xbox?

InZOI kommt auf PS5 und Xbox

Gute Nachrichten für alle, die keine Lust auf PC haben: Die Entwickler haben offiziell bestätigt, dass InZOI auch für PS5 und Xbox erscheinen wird. Aktuell ist das Spiel nur über Steam im Early Access verfügbar, doch laut einer Mitteilung im offiziellen Discord-Kanal ist eine Konsolenveröffentlichung fest eingeplant.

InZOI hat mit seiner Charaktererstellungs-Demo bereits 2024 für viel Furore gesorgt. Der Game Director gibt offen zu, dass das Spiel noch Feinschliff benötigt und in vielen Bereichen bisher nicht an The Sims 4 heranreicht. Doch die ultrarealistische Grafik und die enorme Anpassungsfreiheit könnten es zu einer echten Alternative machen, besonders da The Sims 5 noch lange auf sich warten lässt.

Wann erscheint InZOI auf PS5 und Xbox?

Der Entwickler hat angegeben, dass der Early Access mindestens ein Jahr andauern wird. Das würde theoretisch einen PC-Fertigstellungstermin gegen Ende März 2026 bedeuten. Doch in der Spielebranche ist „mindestens ein Jahr“ oft gleichbedeutend mit „so lange wie nötig“. Je nach Community-Feedback und Entwicklungsfortschritt könnte sich der Zeitplan also noch verschieben.

Realistisch betrachtet könnte InZOI frühestens 2026 auf Konsolen landen. Eine parallele Entwicklung während des Early Access ist eher unwahrscheinlich, da sich das Team zunächst voll auf die PC-Version konzentrieren dürfte.

InZOI sieht jetzt schon fantastisch aus und hat das Potenzial, das Genre der Lebenssimulationen ordentlich aufzumischen. Wer nicht auf den Konsolen-Release warten will, kann sich das Spiel bereits auf dem PC anschauen – alle anderen müssen sich wohl noch etwas in Geduld üben. Das Warten dürfte sich aber lohnen!