IO Interactive – Hitman-Entwickler arbeitet an Fantasy-RPG

IOI nutzt die Stärke dieser unterschiedlichen Studios, die sich alle an der Entwicklung und an diesem neuen Unterfangen beteiligen. Menschen aus der ganzen Welt mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und Fähigkeiten kommen hierfür zusammen, um einen Neuanfang zu schmieden.

Neben dem Project 007 hat der Hitman-Entwickler IO Interactive ein Fantasy-RPG in Produktion, das schon einmal als Dragon Age-Konkurrent erwähnt wurde. Das Spielt entsteht in den Studios in Kopenhagen, Malmö und Barcelona.

What do you think?