IOI kündigt erstes Showcase an – Fokus auf 007 First Light und MindsEye

Am 7. Juni um 3:00 Uhr MEZ veranstaltet IO Interactive ihren ersten offizielles Showcase. Die Präsentation wird live auf YouTube übertragen und soll einen umfassenden Überblick über die aktuellen und kommenden Projekte des Studios geben. Anlass ist unter anderem das 25-jährige Jubiläum des HITMAN-Franchise – aber auch darüber hinaus hat IOI laut eigener Aussage „einige wirklich aufregende Überraschungen“ vorbereitet.

Fokus auf bekannte Marken und neue Titel

Zentraler Bestandteil der Show wird HITMAN World of Assassination sein. Zum 25-jährigen Bestehen des Franchises kündigt IO Interactive neue Inhalte sowie Partnerschaften an. Konkrete Details gibt es noch nicht, aber es ist davon auszugehen, dass bestehende Inhalte erweitert und womöglich Events rund um die Jubiläumsfeier vorgestellt werden. Ob es darüber hinaus Pläne für ein weiteres HITMAN-Spiel gibt, bleibt vorerst offen.

Mit 007 First Light steht zudem das erste eigenständige James-Bond-Spiel des Studios im Mittelpunkt, das am gestrigen Montag offiziell vorgestellt wurde. Der Titel wurde bislang nur intern entwickelt und soll laut IO Interactive im Rahmen des Showcases erstmals offiziell vorgestellt werden. Wie der Name andeutet, könnte es sich dabei um eine Origin-Story oder ein Prequel handeln – gesichert ist das allerdings nicht. Auch über Gameplay, Plattformen (außer die Switch 2) oder Release-Zeitraum ist derzeit nichts bekannt. Bestätigt ist bislang nur, dass es für IOI das nächste große Ding ist.

MindsEye erscheint im Juni – neue Infos zum Format

Ebenfalls Teil des Showcase ist MindsEye, ein narrativer Action-Adventure-Thriller von Build A Rocket Boy, der über IOI Partners veröffentlicht wird. Der Titel soll am 10. Juni erscheinen und auf ein episodisches Modell mit monatlich neuen Premium-Inhalten setzen. MindsEye positioniert sich damit als laufend erweiterte Spielerfahrung, ähnlich einem Serienformat. Wer hinter dem Inhalt konkret steht, ist mit Build A Rocket Boy zwar bekannt, aber es bleibt abzuwarten, wie stark IO Interactive selbst inhaltlich beteiligt ist.

Neben den genannten Titeln verspricht IO Interactive zusätzliche Enthüllungen und Gastauftritte während der Übertragung. Um welche Spiele oder Persönlichkeiten es sich dabei handelt, wurde nicht näher spezifiziert. Aussagen von CEO Hakan Abrak deuten jedoch auf ein umfangreiches Programm hin, das sowohl den bisherigen Erfolg des Studios würdigt als auch den künftigen Kurs beleuchtet.

Das IO Interactive Showcase ist über den offiziellen YouTube-Kanal des Studios abrufbar. Einsehbar ist der Livestream weltweit und kostenlos. Wir haben diesen unterhalb dieser Zeilen eingebunden und erinnern auch noch einmal rechtzeitig daran.