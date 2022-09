Iron Harvest – World Map Campaign Modus jetzt für PS5 verfügbasr

Zu den Szenarien gehört Schierland, ein neues Schlachtfeld, das aus einem riesigen Kontinent mit vielen ineinandergreifenden Territorien gehört. Ein großer See in der Mitte trennt die drei verfeindeten Fraktionen, die jeweils um die Vorherrschaft auf der gesamten Karte kämpfen.

Konsolenspieler erhalten außerdem Zugriff auf die neue 3v3-Multiplayer/Skirmish-Karte Forgotten Fortress, die die Spieler in die gefährliche Wüste Arabiens führt, und die neue 2v2-Multiplayer/Skirmish-Karte Launch Facility, auf der die Spieler eine versteckte Waffentestbasis in der eisigen Tundra Nordalaskas entdecken können.

Insgesamt umfasst das Add-on drei Kampagnen-Karten: Divided Continents, Archipelago and Schierland. 12 Startszenarien, die von der klassischen Zerstörung des feindlichen Hauptquartiers bis hin zu einem Capture-the-Flag-Szenario reichen, und eine fortschrittliche KI, die sich an das Missionsziel anpasst, halten die Spieler auf Trab.

Die Spieler haben damit Zugang zu einer aufregenden neuen Möglichkeit, die umfangreiche Welt der alternativen Geschichtsschreibung von 1920+ zu erleben. Nationen, die sich im Konflikt befinden, kämpfen um den Schutz ihrer brandneuen Hauptstädte und um die stabile Kontrolle über die Gebiete und Startszenarien und bringen so herausfordernde Einzelspielermissionen in das Spiel.

King Art stellt ab sofort neue Inhalte in ihrem Startegie-Titel Iron Harvest auf PS5 und Xbox Series zur Verfügung, darunter den World Map Campaign Modus.

