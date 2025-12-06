Ironisch wie Hollywood selbst: Netflix vs. Paramount und der Milliarden-Deal um Warner Bros.

Dass Warner Bros. Discovery einmal verkauft wird, war ein Szenario, über das Hollywood seit Jahren flüsterte. Doch dass ausgerechnet Netflix zuschlägt, und das nach einer Übernahmeoffensive von Paramount, wirkt wie die ironischste Wendung dieser ganzen Saga.

Denn David Ellison, der Paramount erst im Sommer neu ausgerichtet hatte, wollte Warner Bros. eigentlich selbst schlucken. Stattdessen öffnete sein Vorstoß erst die Tür für eine Bieterschlacht, die am Ende Netflix zum großen Gewinner macht.

Für 83 Milliarden Dollar gehen HBO Max und das traditionsreiche Warner Bros. Filmstudio an Netflix. Der Rest – CNN, TNT Sports, Discovery – wird ausgegliedert. Für CEO David Zaslav bedeutet der Deal nicht weniger als seine späte, aber gewaltige persönliche Rehabilitierung: Seine Aktien- und Optionspakete steigen durch den Verkauf auf geschätzte 660 Millionen Dollar Wert.

Ellison dagegen steht vor der bitteren Erkenntnis, dass er die Tür geöffnet, aber nicht selbst durchschritten hat.

Paramounts Last-Minute-Protest

Paramount behauptet gegenüber CNBC, der Prozess sei „in Richtung Netflix gelenkt“ worden. Ihr eigenes Angebot: 30 Dollar pro Aktie in bar, inklusive einer abgesicherten Ausstiegsprämie von 5 Milliarden. Netflix legte fast zeitgleich 27 Dollar pro Aktie auf den Tisch, allerdings mit dem höheren Break-up-Fee von 5,8 Milliarden, falls die Regulierung den Deal stoppt.

Unterm Strich war Netflix’ Paket für die WBD-Spitze attraktiver – weniger Risiko, klar abgegrenzte Assets, schnellere Umsetzbarkeit. Paramount könnte dennoch direkt an die Aktionäre gehen und ein noch höheres Angebot spielen. Doch aktuell spricht wenig dafür, dass Investoren einen strategischen Partner wie Netflix gegen ein stärker verschuldetes Paramount eintauschen wollen.

Was bedeutet das für Warner Bros. Games

Der vielleicht spannendste Nebeneffekt für uns Spieler ist kaum Thema der großen Wirtschaftsmeldungen: Warner Bros. Games wandert ebenfalls komplett zu Netflix.

Das ist ein gewaltiger Schritt. Netflix baut seit Jahren still sein Gaming-Geschäft aus, finanziert mobile Titel, eigene Studios und erste Premium-Projekte, bisher aber ohne echte Blockbuster-Marken. Mit Warner Bros. Games ändert sich das schlagartig.

Das Portfolio umfasst u. a.:

Mortal Kombat

Hogwarts Legacy

Batman Arkham

LEGO Games

Suicide Squad

Netflix erhält damit den Zugriff auf einige der stärksten Entertainment-Lizenzen der Welt. Für Gamer könnte das zwei Richtungen bedeuten: Entweder eine aggressivere Multiplattform-Strategie, oder eine stärkere Bindung an Netflix’ eigenes Ökosystem. Streaming-Exklusivität? Neue Abo-Modelle? Eine Gaming-Strategie nach Konsolenlogik oder eher nach Mobile-Denken? Das ist aktuell offen. Der Kauf verändert aber Netflix’ Position im Gaming-Markt radikal.