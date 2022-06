Isonzo – WWI-Shooter erscheint im September, neuer Trailer

Mit etwas Verspätung erscheint in diesem September der WWI-Shooter Isonzo von Entwickler M2H, die zuvor an Verdun und Tannenberg gearbeitet haben, welche im gleichen Universum spielen.

Isonzo bringt die Serie auf die nächste Stufe und möchte die Spieler fesseln, wie selten zuvor, indem es eine einzigartige, historisch akkurate Möglichkeit bietet, die Kämpfe in großer Höhe mit dem Offensive-Spielmodus zu erleben. Darin nimmt man an historischen Schlüsselmomenten wie den wilden Kämpfen um den Isonzo-Fluss teil, führt den Angriff an oder bereitet seine Verteidigung in den italienischen Landschaften vor. Auf diesen dynamischen Schlachtfeldern kann sich die Situation jederzeit ändern – da jede Herausforderung eine andere Klasse und Strategie erfordert.

Das brandneue Klassensystem in Isonzo führt außerdem unterschiedliche Rollen und zahlreiche Ausrüstungsoptionen ein. Präzise modellierte Waffen von Pistolen bis hin zu Scharfschützengewehren, Uniformen und Soundeffekte werfen die Spieler in die Schlachtfelder des Ersten Weltkriegs zwischen den malerischen Gipfeln, schroffen Tälern und idyllischen Städten Norditaliens.

Der heute veröffentlichte Trailer hebt dazu die Dolomiten-Karte hervor: Dies ist die vierte der sechs enthüllten Karten, die bei der Veröffentlichung im Spiel verfügbar sein werden: Dieser zeigt die Italiener, die einen gewagten Bergangriff auf den Sasso di Sesto durchführen.

Ansonsten verspricht man mehrere neue Features, darunter das Crafting-System, den neuen Offensive-Spielmodus und die Möglichkeit, seinen Charakter anzupassen. Soldatenuniformen basieren sowohl auf der Klasse als auch auf Elementen, die von den Spielern selbst ausgewählt werden. Spieler können ihre Charaktere damit zu ihren ganz eigenen machen, während sie gleichzeitig die historische Authentizität der Serie bewahren.

Auch kann man aus historisch korrekten Helmen und Kopfbedeckungen wählen, Uniformen und Accessoires von Pfeifen bis zu Bandagen anpassen und vieles mehr. Zudem bietet Isonzo alle Arten von Gesichtsbehaarung an, die auf berühmten Persönlichkeiten basieren, die am Krieg teilgenommen haben.

Isonzo erscheint am 13. September für PS5, PS4, Xbox und den PC.