Ist Tekken 8 der Zeit voraus? Das sagt der Entwickler

„Wir haben ein paar Ziele, die wir erreichen wollen, aber eines der wichtigsten ist, zu denken: ‚Ich bin froh, dass ich diese neue Generation von Hardware gekauft habe, denn dieser Tekken ist einfach so toll und so brandneu.’“

In einer Preview mit Tekken Project Executive Producer Katsuhiro Harada sprach dieser über die Ziele für Tekken 8 , die man vor allem mit der neuen Hardware erreichen möchte. Abgesehen davon, dass man mit der Unreal Engine 5 auf einen komplett neuen Antriebsmotor setzt, wird das Spiel in allen Aspekten „großartig“ und soll den Spielern das Gefühl, dass sich der Kauf der Hardware nur dafür gelohnt hat.

Das neue Tekken 8 ist in vielerlei Hinsicht ein Neubeginn für Bandai Namco, die für die Entwicklung fast alles hinter sich lassen, worauf die Serie bisher aufbaute. In ersten Eindrücken fühle es sich so an, als wäre man der Zeit ein wenig voraus.

