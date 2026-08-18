„It Happens on PS5“: Sony feiert sich selbst, die Fans feiern den Abschied

Sony wollte mit der aktualisierten Kampagne „It Happens on PS5“ emotionale Großtaten inszenieren. Was der Konzern bekommen hat, war die eiskalte Abrechnung einer Kernkundschaft, die das Vertrauen längst verloren hat.

Sony präsentiert große Spiele, spektakuläre Inszenierungen und am Ende eine digitale PS5. Darunter sammelt sich die Realität in Form wütender Kunden. Es geht nicht um die übliche Internet-Empörung. Es geht um Mathematik. Wer eine rein digitale Plattform etabliert, eliminiert den Gebrauchtmarkt, kontrolliert die Preispunkte im hauseigenen Store und verschiebt das Verhältnis vom physischen Besitz hin zu einer digitalen Nutzungslizenz, deren langfristige Verfügbarkeit an Sonys Infrastruktur gebunden ist.

Die Botschaft ging so richtig nach hinten los

Die Botschaft der Marketing-Strategen ist glasklar: maximale Margen-Generierung bei minimaler Nutzerkontrolle. Und nein, dafür muss man nicht plötzlich zum romantischen Disc-Puristen werden. Die Disc ist ein aussterbendes Medium – ihr Anteil schrumpft, ihre wirtschaftliche Bedeutung nimmt ab und irgendwann wird sie wahrscheinlich tatsächlich verschwinden. Geschenkt.

Genau deshalb haben wir diese Diskussion bei PlayFront bereits vor Wochen aus einer anderen Perspektive geführt: Die Disc darf sterben. Aber dann braucht es endlich echte digitale Verbraucherrechte.

Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, wer diesen Wandel kontrolliert und was der Kunde dafür aufgeben soll. Sony möchte aus dem langsamen Sterben der Disc offenbar möglichst schnell ein vollständig kontrolliertes digitales Geschäftsmodell machen: keine gebrauchten Spiele, kein Weiterverkauf, kein Verleihen, keine Konkurrenz zum eigenen Store und im Zweifel nicht einmal mehr die Möglichkeit, eine gekaufte Lizenz unabhängig von Sonys Ökosystem zu nutzen.

Das ist für Sony wirtschaftlich attraktiv. Für den Kunden ist es vor allem eines: ein Verlust an Optionen. Und genau deshalb ist die Reaktion der Community so bemerkenswert. Sie lautet längst nicht mehr nur „Wir lieben unsere Plastikscheiben“. Sie lautet: Wenn ihr mir die Wahl nehmt, nehme ich euch die Entscheidung ebenfalls ab. Keine Disc, keine PS6.

Die Illusion der Wahlfreiheit

Der Plattformhalter nennt die schleichende Entmachtung der Spieler bequem. Das ist der gewohnte PR-Sprech für lückenlose Monetarisierungs-Diktatur. Wenn der physische Datenträger stirbt, stirbt das einzige Regulativ gegen Mondpreise. Die Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung und Realität war selten so eklatant. Sony möchte über spielerische Meilensteine reden. Die Kunden reden über das geplante Ende des Besitzes.

Einen treuen Kunden verliert man nicht durch ein einziges schlechtes Produkt. Man verliert ihn durch jahrelange Gängelung am Rande der Arroganz. Erhöhte Abo-Preise, späte PC-Portierungen, zweifelhafte Hardware-Modifikationen. Die digitale PS5 im Werbespot fungiert nur als Katalysator einer Frustration, die seit Jahren gärt. Das Vertrauen ist weg.

Der PC als logischer Fluchtpunkt

Die Drohung, auf den PC zu wechseln, ist keine leere Emotion. Sie folgt der Logik. Auf der PlayStation herrscht Sony über den zentralen digitalen Marktplatz. Auf dem PC existiert echter Wettbewerb zwischen Marktplätzen. Wer die Plattform schließt, verliert das Publikum an offene Ökosysteme. Der Wechsel bedeutet Aufwand, bietet aber Schutz vor willkürlichen Preisdiktaten.

Sony wollte mit „It Happens on PS5“ Begehrlichkeiten wecken. Stattdessen diskutiert die eigene Community darüber, ob ihre Zukunft überhaupt noch auf PlayStation stattfindet. Das ist kein PR-Ausrutscher. Es ist das Ergebnis einer Kommunikation, die längst nicht mehr dieselbe Realität beschreibt wie die Menschen, die sie erreichen soll. Die Fans planen ohne die Zukunft des Konzerns. Ein fataler Zustand für jeden Hardware-Hersteller.