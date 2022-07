It Takes Two feiert neuen Meilenstein mit dramatischer Szene

Der KoOp-Hit It Takes Two von Entwickler Hazelight feiert in diesen Tagen einen weiteren Meilenstein, was man mit einer der dramatischsten Szenen im Spiel feiert.

Das Adventure, welches die Geschichte von Cody und May erzählt, wurde weltweit über 7 Millionen Mal verkauft, was angesichts des Friends Pass, bei dem der KoOp-Partner kostenlos mitspielen kann, ein beachtlicher Erfolg ist.

Um diesen Erfolg zu feiern, hat man sich eine der dramatischsten Szenen aus dem Spiel ausgesucht, die für rege Diskussionen im Anschluss sorgte und nicht selten damit endete: Wie kann man so fies sein?

Over 7 MILLION sold!! 😳

Here’s Cody (@theBaldeDrama) and Cutie ”celebrating” the latest amazing milestone for #ItTakesTwo 🥳 pic.twitter.com/Lk1abLMJQj — Hazelight Studios (@HazelightGames) July 8, 2022

Das ist auch nur einer das vielen Erfolge von It Takes Two, das 2021 zum Spiel des Jahres gewählt wurde – und zwar absolut verdient.

Auch wie kamen in unserem Review zu It Takes Two zu dem Schluss, das ein Spiel selten so perfekt, spaßig und von Anfang bis Ende derart unterhaltsam ist, wie dieses:

„Auf den Punkt gebracht: So viel Spaß und Perfektion hat man selten in nur einem einzigen Spiel.„ PlayFront

Wer bislang also noch nicht die Gelegenheit hatte, unbedingt ausprobieren, es lohnt sich!