It Takes Two – Nächstes Spiel soll noch besser werden, sagt Hazelight

Das KoOp-Adventure It Takes Two von Entwickler Hazelight gehört zweifelsfrei zu einem der besten Spiele des Jahres. Aufbauend darauf ist bereits das nächste Projekt in Arbeit, das noch besser werden soll.

Das jedenfalls verspricht Creator Josef Fares, der alle damit regelrecht umhauen möchte. Näher ins Detail kann man derzeit aber noch nicht gehen.

Gegenüber Push Square sagte Fares:

„Um ehrlich zu sein, bin ich nicht so überrascht, weil ich immer fest an das glaube, was wir tun. Wenn sie mich nach unserem nächsten Spiel fragen, kann ich ihnen jetzt sagen, dass es noch besser sein wird als It Takes Two. Es wird so verrückt sein und die Leute umhauen, da bin ich mir sicher.“

It Takes Two verfolgt den gleichen Ansatz wie zuvor A Way Out, verfeinert die Idee des kooperativen Gameplay bis ins kleinste Detail. Abgerundet von einer nahezu technisch perfekten Umsetzung und einer wahnsinnig lustigen Story gilt It Takes Two schon jetzt als heißer Anwärter auf das Spiel des Jahres.

Eindrücke zu It Takes Two, das ab sofort für PS5 und PS4 erhältlich ist, gibt es ergänzend in unserem kürzlichen Review.