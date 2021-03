It Takes Two – Offizieller Story Trailer erschienen

Kurz vor dem Release des KoOp-Adventures It Takes Two zeigt Hazelight heute den offiziellen Story-Trailer, der ein wenig die Geschichte näher beleuchtet.

Am Rande ihrer Scheidung verwandelt ein Zauber Cody und May in die Puppen ihrer Tochter Rosie und wirft sie kopfüber in eine Welt voller unerwarteter Augenblicke und inniger Momente, die nur aufgrund ihrer zerrütteten Beziehung existiert. Die Spieler gehen auf eine Reise durch einzigartig metaphorische Erlebnisse – von Cody, der aufgrund seiner aufgegebenen Leidenschaft sein Gewächshaus zerstört vorfindet, bis hin zu May, die gegen riesige Schachfiguren kämpft, nachdem Cody sein Spielzeugschloss mit dem Schachbrett fertiggestellt hat, für das sie nie Zeit hatte.

It Takes Two führt Spieler durch chaotisch-vergnügliche Herausforderungen und Abenteuer, die Cody und May zwingen, ihre Differenzen zu überwinden und zusammenzuarbeiten, um den Weg zurück zu ihrer geliebten Tochter zu finden. Mit einer Vielzahl seltsamer, aber liebenswerter Charaktere, die dem Spieler auf dem Weg helfen, führt die Zusammenarbeit zu einer unglaublichen Koop-Reise, die die Herausforderungen des Zusammenlebens auf die Probe stellt.

Weitere Infos zum neuen Trailer gibt es im offiziellen Blog-Post, während It Takes Two am 26. März erscheint.