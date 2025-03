IXION für PS5 und Xbox Series erscheint am 8. April – Ein intergalaktischer Städtebau-Hit

IXION ist mehr als nur ein Städtebauspiel . Es fordert die Spieler zu ständiger Wachsamkeit, strategischem Denken und einem hohen Maß an Anpassungsfähigkeit heraus. Du musst die Infrastruktur der Tiqqun aufbauen und gleichzeitig die Bevölkerung verwalten. Entscheidungen, wie du mit deinen Ressourcen umgehst, sind entscheidend – jede Wahl kann das Überleben oder das Aussterben deiner Crew bestimmen. Das Spiel stellt die Frage: Wirst du das Vertrauen der Überlebenden gewinnen oder sie in den Wahnsinn treiben?

In IXION übernimmt der Spieler die Rolle des Administrators einer Raumstation namens Tiqqun. Der Kontext könnte nicht düsterer sein: Die Erde steht vor dem endgültigen Zusammenbruch ihres Ökosystems, und die Menschheit sucht verzweifelt nach einer neuen Heimat. DOLOS A.E.C., eine Organisation, übernimmt die Verantwortung für diese Mission und stellt sicher, dass die letzten Überlebenden im All Schutz finden. Doch der Prototyp der Raumstation, die Tiqqun, wird vom Kurs abgebracht und gerät auf eine dramatische Reise durch das Unbekannte.

Am 8. April wird es spannend für Fans von Weltraum-Abenteuern und Städtebauspielen: IXION, das packende Weltraum-Städtebauspiel, erscheint für die PlayStation 5 und Xbox Series. Der Entwickler Bulwark Games und Publisher Kasedo Games versprechen ein vollständiges Erlebnis, das speziell an die aktuelle Konsolengeneration angepasst wurde. Fans können sich auf ein aufregendes Abenteuer im All freuen, das mit atemberaubender Grafik und intensiver Controller-Spielbarkeit überzeugt.

