Jacksepticeye als Bloodborne-Producer: „Ich werde mit Zähnen und Klauen kämpfen“

Nach der überraschenden Ankündigung des Bloodborne-Animationsfilms hat sich YouTuber Seán „Jacksepticeye“ McLoughlin nun erstmals zu seiner Rolle geäußert. Er stellt klar, dass er als Produzent fungiert, um die Qualität und Lore-Treue zu sichern, während Regie und Drehbuch in anderen Händen liegen.

In einem aktuellen Video reagiert McLoughlin auf die gemischten Gefühle der Community und betont seine tiefe persönliche Verbindung zum Franchise. Er sieht sich selbst weniger als Hollywood-Entscheider, sondern als Schutzschild für die Vision des Spiels. Seine Botschaft an die Fans ist deutlich: Er ist dort, um sicherzustellen, dass die filmische Umsetzung nicht an der Essenz von FromSoftware vorbeischießt.

Ein Fan an der Front

McLoughlin räumt direkt mit Missverständnissen auf: Er schreibt weder das Skript, noch führt er Regie. Seine Rolle als Produzent ermöglicht es ihm jedoch, maßgeblichen Einfluss auf die Ausrichtung des Projekts zu nehmen. Für Spieler ist das ein wichtiges Signal, da er als „einer von uns“ fungiert, der die Hunter’s Mark sogar als Tattoo trägt. Er verspricht, „mit Zähnen und Klauen“ für die bestmögliche Adaption zu kämpfen – eine kämpferische Rhetorik, die gut zum gnadenlosen Gameplay von „Bloodborne“ passt.

Die Skepsis in Foren und sozialen Medien ist spürbar: Kann ein Content Creator ein so gewaltiges Projekt mitverantworten? McLoughlin scheint sich dieser Verantwortung extrem bewusst zu sein. Dass er betont, die kreativen Kernrollen erst später zu enthüllen, lässt darauf schließen, dass Sony hier Profis verpflichtet hat, denen er als „Lore-Wächter“ zur Seite steht. Es geht ihm sichtlich darum, die Sorge zu entkräften, der Film könne zu einem oberflächlichen Marketing-Produkt verkommen.

Warum das für uns Spieler wichtig ist

Oft scheitern Videospielverfilmungen daran, dass die Produzenten das Quellmaterial nur aus Powerpoint-Präsentationen kennen. McLoughlin hingegen hat tausende Stunden in Yharnam verbracht. Seine Beteiligung könnte genau das Korrektiv sein, das verhindert, dass wichtige Details der Atmosphäre oder der Spielwelt für ein breiteres Publikum „glattgebügelt“ werden. Er ist die Versicherung für die Hardcore-Fans.

Die Klarstellung nimmt etwas Wind aus den Segeln der Kritiker. Es wird kein „Jacksepticeye-Film“, sondern ein Bloodborne-Film, bei dem ein echter Kenner die Hand über die Produktion hält. Das Risiko sinkt, dass Sony den typischen „Hollywood-Fehler“ begeht und die Lore ignoriert

Reicht euch das Versprechen eines Superfans als Qualitätsgarantie, oder bleibst du skeptisch, bis Namen für Regie und Drehbuch feststehen?