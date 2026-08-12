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Jahrelange Preisstabilität: Take-Two schließt frühe Rabatte für GTA 6 aus

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Take-Two CEO Strauss Zelnick bestätigt: GTA 6 bleibt jahrelang vollpreisig. Nur digital und ohne Discs zahlen Spieler die vollen 100 Euro.

Gta 6 Price

Die Hoffnung auf schnelle Preisnachlässe bei „GTA 6“ ist unbegründet. Publisher Take-Two setzt voll auf eine unnachgiebige Preiskultur, verweigert physische Discs und nutzt die mangelnde Ausweichmöglichkeit der Kundschaft im digitalen Store rigoros aus.

Das digitale Monopol hebelt den Markt aus

Take-Two CEO Strauss Zelnick hat in einem Interview mit CNBC klargestellt, dass offizielle Preissenkungen für „GTA 6“ auf absehbare Zeit kein Thema sind. Der Release steht für den 19. November 2026 auf PlayStation 5 sowie Xbox Series X/S fest.

Ein Blick auf die aktuellen Vorbestellerzahlen bestätigt diese Haltung. Trotz der Kontroversen um das Fehlen jeglicher physischer Discs in den Verkaufshüllen greift ein Großteil der Käufer direkt zur rund 100 EUR teuren Ultimate Edition. Der reguläre Preis liegt bereits bei 80 EUR. Der Markt schluckt diese Bedingungen klaglos.

Der Publisher wiederholt damit das Vorgehen bei Grand Theft Auto 5, hebelt die gewohnte Preisentwicklung dieses Mal allerdings noch effizienter aus. Da das Spiel rein digital erscheint, entfällt der Konkurrenzdruck durch den Einzelhandel komplett. Es gibt keine Verkaufsflächen im Handel, die geräumt werden müssen, und keine Gebrauchtmärkte, die als günstige Alternative dienen könnten. Sony und Microsoft halten das Verkaufsmonopol in ihren Stores. Zelnick weiß das.

Maximaler Gewinn ohne Wiederverkaufsrisiko

Das Festhalten an der oberen Preisgrenze ist kein Einzelfall, sondern setzt einen extremen Standard für die gesamte Branche. Wenn Konsumenten bereitwillig dreistellige Beträge für eine reine Download-Lizenz im Voraus bezahlen, ziehen andere Anbieter nach. Take-Two testet die Grenzen der Schmerzfreiheit. Bisher ohne nennenswerten Gegenwind.

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Die finanzielle Logik hinter dieser Entscheidung ist simpel. Das Studio investierte hunderte Millionen Dollar über eine Entwicklungszeit von mehr als einem Jahrzehnt. Diese Summen holen die Verantwortlichen nicht über Schnäppchenpreise zurück, sondern über die maximale Extrahierung von Kapital am Tag eins. Ohne Discs entfallen zudem Produktions- und Logistikkosten. Der Profit pro Einheit steigt.

Für Spieler bedeutet diese Ankündigung absolute Gewissheit. Warten lohnt sich finanziell schlichtweg nicht. Wer den Titel zum Release am 19. November 2026 spielen will, zahlt den vollen Preis im jeweiligen Konsolen-Store. Ausweichen auf gebrauchte Datenträger ist unmöglich. Wer auf Rabatte von Take-Two hofft, muss Jahre einplanen. So simpel ist das.

Gta Pre Order Release
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Peter Erlmeier
12. August 2026 11:32

Ja weil die Kunden nicht normal sind 🤦

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