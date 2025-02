Japan bleibt Xbox-Sperrgebiet: Wie Microsoft in Japan keinen Fuß auf den Boden bekommt

Microsofts Xbox und Japan – eine Beziehung, die nie so richtig in Schwung kam. Seit der ersten Xbox-Generation kämpft Microsoft darum, im Land der aufgehenden Sonne Fuß zu fassen. Doch selbst mit milliardenschweren Investitionen, japanischen Exklusivspielen und Kooperationen mit lokalen Entwicklern bleibt der Erfolg überschaubar. Warum? Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass Japan Microsofts Konsole nie mit offenen Armen empfangen hat – und das keineswegs zufällig.

Sony hatte keine Lust auf westliche Entwickler

Bereits beim Start der Xbox-Gruppe gab es Hindernisse. GamesBeat offenbart in einem Interview, dass amerikanische Entwickler von japanischen Firmen kaum Informationen bekamen. Entwicklungskits? Ja, aber spät. Dokumentationen? Nur auf Japanisch. Zufall? Wohl kaum. Auch Sony hielt sich bedeckt, als es darum ging, die Konkurrenz aus Übersee ins Boot zu holen. Shuhei Yoshida erzählte kürzlich eine Anekdote, die das verdeutlicht: Als Mark Cerny ein PlayStation-Entwicklungskit wollte, bekam er zunächst eine Abfuhr – Verträge gab es nur für japanische Studios und nur in japanischer Sprache. Cerny ließ sich davon nicht abschrecken – auch nicht von der japanischen Sprache – unterschrieb trotzdem und bekam so das erste Kit für ein US-Unternehmen, damals noch für Crystal Dynamics.

Während Sony seine Globalisierung steuerte, stand Microsoft oft vor verschlossenen Türen. Japanische Entwickler hegten eine natürliche Skepsis gegenüber der Xbox. Das lag nicht nur an einer traditionellen Abneigung gegenüber amerikanischen Firmen, sondern auch an Microsofts mangelndem kulturellen Feingefühl. Die westliche Herangehensweise an Spieleentwicklung passte schlicht nicht zur japanischen Philosophie. Trotzdem hat man bei Microsoft noch Hoffnung und wird es wohl auch zukünftig versuchen.

Kleine Erfolge, aber der Durchbruch blieb aus

Zwar konnte Microsoft mit Titeln wie „Blue Dragon“ oder „Lost Odyssey“ zeitweise Fuß fassen, doch der Durchbruch blieb aus. Sony hingegen baute systematisch Beziehungen auf, sicherte sich exklusive Partnerschaften und wuchs organisch zum globalen Riesen. Während Xbox sich mühselig mit „Flight Simulator“ und „Halo“ behauptete, dominierte PlayStation weltweit die Konsolenlandschaft. Ed Fries, einer der wenigen echten „Gamer“ bei Microsoft, erkannte früh die Grenzen: Der Konzern konnte sich nicht allein mit Geld den Weg ins Herz der japanischen Gaming-Industrie kaufen.

Heute hat sich nicht viel geändert. Die Xbox Series X|S verkauft sich in Japan nur schleppend, während PlayStation und Nintendo weiterhin den Markt beherrschen. Microsoft gibt sich zwar Mühe – aber gegen Jahrzehnte gewachsene Strukturen und kulturelle Barrieren helfen auch keine Game Pass-Angebote oder cloudbasierten Zukunftsvisionen. Japan bleibt PlayStation-Land – und das wohl auf absehbare Zeit.