Japan wird zum Baukasten: Forza Horizon 6 setzt voll auf Creative-Sandbox

Playground Games verwandelt das virtuelle Japan in „Forza Horizon 6“ durch editierbare Garagen, das „Estate“-Anwesen und Echtzeit-Kooperation im EventLab in einen riesigen Spielplatz für Creator.

„Forza Horizon 6“ bricht die starren Grenzen der bisherigen Spielerhäuser auf und lässt euch mit den neuen Customizable Garages sowie dem „The Estate“ erstmals eigene Stützpunkte und ganze Areale komplett frei gestalten. Während das bewährte EventLab massive Quality-of-Life-Updates erhält, ist die Einführung von „Horizon CoLab“ – dem gemeinsamen Bauen mit Freunden in Echtzeit – der wohl größte Schritt für die Community-Interaktion der Serie.

Eure Garage, eure Regeln

Die zentrale Neuerung für Fahrzeug-Enthusiasten sind die Customizable Garages. In früheren Teilen waren Häuser eher statische Menüpunkte mit hübscher Fassade. In Japan wird jedes Spielerhaus um eine Garage ergänzt, die ihr mit Props frei dekorieren könnt.

Präsentation: Bis zu vier Autos können gleichzeitig ausgestellt werden.

Bis zu vier Autos können gleichzeitig ausgestellt werden. Interaktion: Ihr könnt euch mit einer Drohnenkamera frei durch eure und fremde Garagen bewegen.

Ihr könnt euch mit einer Drohnenkamera frei durch eure und fremde Garagen bewegen. Social-Faktor: Layouts lassen sich teilen und von anderen Spielern herunterladen.

Das Ganze geht jedoch noch einen Schritt weiter: Mit „The Estate“ bekommt ihr ein riesiges Grundstück in den Bergen, das quasi als weiße Landkarte dient. Hier greifen die EventLab-Tools, um nicht nur ein Haus, sondern ganze Stadtviertel oder Rennstrecken direkt auf eurem Privatgrund zu erschaffen.

EventLab 2.0: Mehr Präzision, weniger Frust

Wer schon einmal Stunden im Editor von „Forza Horizon 5“ verbracht hat, weiß: Ohne „Rückgängig“-Funktion war jeder Fehler eine Qual. Playground Games liefert nun genau das: Undo und Redo sind endlich mit an Bord.

Zusätzlich wird das Bauen in „Forza Horizon 6“ deutlich flexibler. Ihr könnt den Startpunkt eines Rennens nun überall platzieren – sogar mitten in der Luft, wenn ihr zuvor eine Plattform dorthin gebaut habt. Die neue „Stamp“-Funktion erlaubt das schnelle Platzieren identischer Objekte, was den Workflow beim Erstellen von Streckenbegrenzungen massiv beschleunigt. Dass man seine Kreationen jetzt jederzeit im Free Drive testen kann, ohne die KI-Linie zu beeinflussen, ist ein längst überfälliges Komfort-Feature für Perfektionisten.

Horizon CoLab: Gemeinsam kreativ sein

Die spannendste Ankündigung von Playground Games für Teams ist Horizon CoLab. Während Garagen und das Estate Solo-Projekte bleiben, öffnet CoLab die restliche Welt für gemeinsames Bauen im Multiplayer. Das Potenzial reicht hier von koordiniertem Streckendesign bis hin zu purem Chaos, wenn Freunde während der Fahrt Rampen und Hindernisse in den Weg „werfen“. Durch die verbesserte „Trending“-Logik im Menü sollen diese Community-Werke zudem besser sichtbar sein als im oft unübersichtlichen Vorgänger.

Die neuen Tools klingen auf dem Papier nach einem gewaltigen Sprung für die Langzeitmotivation. Besonders die Customizable Garages treffen den Nerv derer, die ihre Autos nicht nur fahren, sondern auch inszenieren wollen.

Der Erfolg von Forza Horizon 6 wird jedoch davon abhängen, wie flüssig das Horizon CoLab technisch läuft. Wenn das gemeinsame Bauen ohne Lag und mit intuitiver Steuerung funktioniert, könnte das Spiel weit über die klassischen Rennen hinauswachsen. Die Entscheidung, Super7 in das EventLab zu integrieren, sorgt zudem für ein aufgeräumteres Menü und eine stärkere Bündelung der kreativen Kräfte.

Was meint ihr: Werdet ihr eure Zeit eher auf der Straße in Japan verbringen oder euch tagelang im neuen Garagen-Editor vergraben, um das perfekte Car-Meeting-Spot zu bauen?