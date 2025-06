Jewel Green DualSense – Limitierter PS5-Controller sorgt für lange Gesichter bei Sammlern

Die Auswahl an DualSense-Controllern für die PlayStation 5 ist mittlerweile recht vielfältig. Neben den Standardfarben wie Midnight Black oder Cosmic Red gibt es längst Sondereditionen zu Spielen wie The Last of Us oder Astro Bot. Doch mit der jüngsten Ankündigung setzt Sony weniger auf Masse, sondern auf Exklusivität: Der neue „Jewel Green“-DualSense wird nur auf einem einzigen Event erhältlich sein – und das unter sehr eingeschränkten Bedingungen.

Exklusiv, limitiert – und nur vor Ort erhältlich

Sony hat über einen seiner regionalen PlayStation-Kanäle auf X bestätigt, dass der neue grün-weiße DualSense-Controller ausschließlich auf der Esports World Cup 2025 in Riad, Saudi-Arabien, verkauft wird. Das Turnier findet vom 7. Juli bis zum 24. August statt, der Verkaufsstart des Controllers ist für den 10. Juli angesetzt. Wer also nicht vor Ort ist, schaut erstmal in die Röhre.

Der „Jewel Green“-Controller unterscheidet sich technisch nicht von den bekannten Modellen, bringt also keine neuen Features mit. Auch ein Hinweis auf das Event – sei es durch Gravur oder besondere Verpackung – fehlt. Die grüne Faceplate ist dennoch auffällig und dürfte für Fans von minimalistischen Designs durchaus interessant sein. Dennoch: Das Gerät wirkt eher wie ein Sammlerobjekt für Enthusiasten als wie ein echter Meilenstein im Zubehörbereich.

DualSense Controller Jewel Green

Limitierte Stückzahl, hohe Nachfrage – ein bekanntes Spiel

Wie viele Einheiten produziert wurden, ist unklar. Und genau hier beginnt die Spekulation: Solche stark limitierten Veröffentlichungen landen erfahrungsgemäß schnell auf Plattformen wie eBay oder StockX – mit Preisaufschlägen, die jenseits von Gut und Böse liegen. Ob Sony bewusst auf diesen Effekt setzt oder einfach ein Stück Exklusivität für die Community vor Ort schaffen will, bleibt offen.

Fakt ist: Wer den Controller will, muss entweder selbst nach Saudi-Arabien reisen – oder später tief in die Tasche greifen. Ein echtes Problem für Fans, die zwar sammeln, aber nicht reisen wollen oder können. Auch die Frage, warum man nicht zumindest eine kleine Online-Lotterie für PlayStation-Fans weltweit anbietet, bleibt unbeantwortet.

Schick ist er, der „Jewel Green“-DualSense. Aber für die meisten PS5-Spieler bleibt er wohl außer Reichweite. Ein cleverer PR-Move? Vielleicht. Ein echtes Angebot für die Community? Eher nicht. Was denkt ihr – ist solche künstliche Verknappung noch zeitgemäß oder einfach nur frustrierend?