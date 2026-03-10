Nightdive Studios bringt mit „SiN: Reloaded“ den Kult-Shooter von 1998 nach einer jahrelangen Funkstille endlich auf moderne Plattformen. Wir können uns dieses Jahr auf ein Comeback freuen, das weit mehr als nur ein simpler Grafik-Anstrich ist.

Damals hatte SiN einfach Pech mit dem Timing. Es erschien fast zeitgleich mit Half-Life und ging trotz seiner genialen Ideen ein wenig unter. Doch Nightdive Studios, die Meister der Remaster-Kunst, haben das Projekt nach der Ankündigung im Jahr 2020 und der darauffolgenden Verschiebung nicht fallen gelassen.

Der neue Trailer bestätigt den Release für 2026 auf PC, PS5 und Xbox Series X|S. Das ist genau das Durchhaltevermögen, das wir uns von Entwicklern wünschen, wenn es um echtes Gaming-Kulturgut geht.

Mechaniken, die ihrer Zeit voraus waren

Was SiN damals so besonders gemacht hat, war die Interaktivität. Wir reden hier von einem Shooter, in dem man Computer hacken konnte, bevor das Standard in jedem RPG war. Das Schadensmodell an spezifischen Körperzonen und die Möglichkeit, Gegnern im Nahkampf die Waffe aus der Hand zu schlagen, gaben den Gefechten eine taktische Note, die man in den 90ern kaum kannte.

Wenn Nightdive dieses direkte Treffer-Feedback und die verzweigten Story-Pfade sauber in die moderne Engine überträgt, erwartet uns ein verdammt griffiges Gameplay. Das Spielgefühl von John Blade muss sich wuchtig anfühlen, sonst funktioniert der Nostalgie-Trip nicht.

Die Jagd auf Elexis Sinclaire beginnt von vorn

Im Kern geht es um den Kampf gegen SinTek und die Antagonistin Elexis Sinclaire, die mit ihrer DNA-Droge die Stadt Freeport ins Chaos stürzt. Es ist diese klassische Over-the-top-Action der späten 90er, die heute fast schon wieder erfrischend wirkt. Keine überladene Open World, sondern fokussierte Shooter-Kost mit einer klaren Mission. Dass der Titel auch für die Last-Gen-Konsolen erscheint, zeigt, dass Nightdive wirklich jeden Shooter-Fan mitnehmen will. Ein kluger Schachzug für die Reichweite.

Die Community hat lange gewartet, vielleicht sogar zu lange. Aber die Erfolgsbilanz von Nightdive lässt einen optimistisch auf das Spiel blicken. Wenn sie die Balance zwischen dem alten Spielgefühl und modernen Quality-of-Life-Verbesserungen halten, wird SiN: Reloaded das Highlight für alle, die genug von generischen Military-Shootern haben. Ich bin bereit für die Rückkehr nach Freeport.

Was meint ihr: Kann SiN heute noch so überzeugen wie 1998, oder haben moderne Shooter den Klassiker längst abgehängt?