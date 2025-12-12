John Carpenter’s Toxic Commando: Release im März 2026 – Koop-Shooter im 80s-Horrorstil

Ein neuer Trailer, ein fester Release-Termin und ein Setting, das direkt aus einem VHS-Albtraum stammen könnte: John Carpenter’s Toxic Commando meldet sich eindrucksvoll zurück. Saber Interactive und Focus Entertainment veröffentlichen den Koop-Shooter am 12. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC, inklusive Vorbestellbonus und zwei Editionen, die klar zeigen, wohin die Reise geht: Richtung Monster-Matsch, wildes Teamplay und eine ordentliche Portion 80er-Charme.

Eine Welt im Zerfall – und ein Trupp, der eigentlich nicht dafür bereit ist

Im Mittelpunkt steht ein fehlgeschlagenes Experiment, das den Erdkern anzapfen sollte und stattdessen eine Armee widerlicher Kreaturen freisetzt. Statt professioneller Söldner muss nun das zweifelhafte Toxic Commando ran – ein Haufen, der eher durch Mut als durch Expertise glänzt.

Diese Prämisse trifft den Ton des jetzt veröffentlichten Trailers ziemlich gut: brachial, dreckig und bewusst überzeichnet. Ein Blick lohnt sich, denn der Clip zeigt bereits, wie rasant die Mischung aus fahrzeugbasiertem Chaos und klassischem Koop-Shooter-Flow funktioniert.

Koop-Action mit Crossplay und Fokus auf Teamdynamik

Bis zu vier Spieler stürzen sich gemeinsam ins Ödland, unterstützt durch vollständiges Crossplay zwischen PC und Konsolen. Die Areale sind halb offen gestaltet, wodurch Teams ihre Wege und Taktiken flexibel wählen können. Fahrzeuge spielen eine größere Rolle, als man es aus klassischen Zombie-Shootern gewohnt ist: Kreaturen werden nicht nur weggeschossen, sondern im wahrsten Sinne unter die Räder genommen.

Dazu kommen Waffenloadouts, Spezialfähigkeiten und Nahkampfoptionen wie Katanas. Entscheidend ist jedoch der kooperative Kern: Das Spiel will kein Solospektakel sein, sondern ein Titel, der erst in der Gruppe richtig aufblüht.

Vorbesteller-DLC und Blood Edition mit zusätzlichen Cosmetics

Vorbestellungen der Standard- oder Blood Edition enthalten den kostenlosen DLC “Leon’s Secret Stash”. Die Blood Edition erweitert das Paket um den Bloody Pass, der zwei Post-Launch-DLCs mit exklusiven Skins für Charaktere, Waffen und Fahrzeuge sowie ein Gold-Kosmetikset enthält. Laut Publisher sollen zudem kostenlose Updates mit neuen Missionen, Gegnern und Fahrzeugen folgen.

Ob John Carpenter’s Toxic Commando am Ende wirklich das liefert, was der Trailer verspricht, bleibt offen, aber zumindest wirkt der Mix aus Retro-Horror, Koop-Fokus und schmutzigem Humor ungewöhnlich eigenständig. Die spannende Frage: Reicht dieses Konzept, um im hart umkämpften Koop-Segment zu bestehen?