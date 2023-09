Journey to Foundation – VR-Adventure erscheint im Oktober

„Seit der ersten Veröffentlichung im Jahre 1951 wurde Isaac Asimovs Foundation in 32 Ländern veröffentlicht, in unzählige Sprachen übersetzt und über 20 Millionen Mal verkauft. Die Foundation-Trilogie erfreut sich bis zum heutigen Tage weltweiter Beliebtheit und erhielt 1966 den Hugo-Award als “Best All-time Novel Series.“

In Journey to Foundation schlüpfen die Spieler in die Rolle von Agent Ward, einem Spion, der eine Gruppe von Deserteurinnen am Rande der Galaxie infiltrieren soll. Hier kann man sich atemberaubende Aussichten freue, muss Entscheidungen treffen, die Bauchschmerzen verursachen und sich auf die Story auswirken, sowie begegnet man vielschichtigen Charakteren, zu denen die Spieler tiefe emotionale Beziehungen aufbauen können.

Die VR-Spezialisten bei Archiact veröffentlichen am 26. Oktober ihr neues VR-Adventure Journey to Foundation, das Isaac Asimovs Foundation-Serie inspiriert wurde. Der Titel wurde von Grund auf für VR entwickelt und nutzt sämtliche Technologien, die PS VR2 bietet.

