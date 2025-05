Judas: BioShock-Nachfolger steckt offenbar in Schwierigkeiten

Einst als spiritueller Nachfolger von BioShock gefeiert, ist Judas nun offenbar auf leisen Sohlen in die Release-Versenkung abgetaucht. Und während die Gaming-Welt auf die neuesten Trailer, GTA-Updates und Sommer-Showcases starrt, ist kaum jemandem aufgefallen: Judas wurde verschoben. Still, kommentarlos – als wäre es nie angekündigt worden.

Vom Hype zur Funkstille – Was wurde aus Judas?

Dabei war die Hoffnung groß. Ken Levine, kreativer Kopf hinter der BioShock-Reihe, hatte bereits 2014 mit dem Konzept begonnen. 2017 gründete er mit Ghost Story Games ein neues Studio – ein Neuanfang, ein Traumprojekt. 2022 kündigte man Judas offiziell an, 2023 bestätigte Take-Two-Chef Strauss Zelnick den Release bis spätestens März 2025. Alles schien im Rahmen. Bis jetzt.

Denn während GTA 6 nun offiziell auf Mai 2026 verschoben wurde und die Gaming-Schlagzeilen dominiert, fällt auf: Judas wird nicht einmal erwähnt. Kein Wort in den aktuellen Geschäftsberichten von Take-Two. Kein Statement von Ghost Story Games. Kein neuer Trailer, kein Gameplay, nicht einmal ein Tweet. Die große Verschwindenummer – perfekt einstudiert.

Entwicklungshölle statt Release – Levine und das Schweigen der Studios

Dabei hatte Jason Schreier bereits 2023 in einem Bloomberg-Report gewarnt: Judas steckt in der Entwicklungshölle. Schuld daran sei vor allem Levines chaotischer Führungsstil, der kreative Ideen im Minutentakt einfordert, aber nie zu einem fertigen Produkt führen will. Entwickler brannten aus, Mitarbeiter gingen, und der Fortschritt schien kaum messbar. Ein Projekt, das von Visionen lebt, aber an der Realität scheitert?

Die aktuellen Entwicklungen werfen eine unangenehme Frage auf: Wird Judas überhaupt noch erscheinen? Oder stirbt das Spiel, das als Hoffnung für immersive Storygames galt, einen lautlosen Tod in den Archiven von Take-Two?

Was bleibt, ist ein symbolisches Beispiel dafür, wie selbst große Namen und ambitionierte Projekte in der modernen Spieleindustrie verpuffen können. Kein Skandal, kein Drama – nur ein verschwundenes Release-Datum und das dumpfe Gefühl, dass hier gerade etwas Wichtiges verloren geht.

Womöglich wird aber auch so intensiv an Judas gearbeitet, dass es irgendwie übersehen wurde. Man wird sehen.