Judas: Entwicklung geht weiter – trotz Verzögerungen

Wer sich auf Judas, das neue Projekt von Ghost Story Games, freut, braucht weiterhin Geduld – kann inzwischen aber aufatmen. Die Entwicklung schreitet voran, auch wenn es zuletzt eher still um den spirituellen BioShock-Nachfolger geworden ist. Aktuell macht das Studio rund um Ken Levine mit einer neuen Jobausschreibung auf sich aufmerksam – und die verrät mehr über den Zustand des Spiels, als es auf den ersten Blick scheint.

Neues Personal für komplexe Systeme gesucht

Die offizielle Stellenausschreibung sucht nach einem „Director of Gameplay Engineering“ – also jemandem, der große Teile der Gameplay-Architektur technisch verantwortet. Der oder die Auserwählte soll unter anderem komplette Subsysteme betreuen, Teams führen, die interne QA verbessern, Tools für Analytics bereitstellen und natürlich dafür sorgen, dass die narrative Tiefe – ein Markenzeichen von Levine – nicht an technischen Hürden scheitert.

Konkret geht es also nicht um eine neue Content-Rolle, sondern um technisches Rückgrat: Stabilität, Effizienz, Automatisierung, Skalierung. Wer Erfahrung mit Streaming, Entity-Systemen, Serialisierung und Game-Engine-Technologien mitbringt, dürfte bei Ghost Story Games gute Chancen haben. Und das wiederum lässt sich auch als klares Zeichen deuten: Das Projekt Judas befindet sich offenbar weiter in einer technisch anspruchsvollen Phase – aber eben auch in aktiver Weiterentwicklung.

Verschiebung und Funkstille

Zuletzt wurde bekannt, dass Judas wohl nicht wie ursprünglich erwartet erscheinen wird. Hinweise auf interne Schwierigkeiten mehrten sich. Laut offiziellen Quellen war von einer Veröffentlichung bis spätestens März 2025 die Rede – ein Zeitrahmen, der mittlerweile weit überschritten wurde.

Dass nun erneut aktiv nach hochrangigem Personal gesucht wird, bestätigt zumindest: Das Spiel ist nicht eingestellt. Gleichzeitig spricht die Art der Ausschreibung dafür, dass grundlegende Systeme noch nicht final sind – was auch erklären würde, warum man sich mit neuen Infos zum Spiel eher bedeckt hält.

Judas lebt – und Ghost Story Games sucht gezielt nach Leuten, die das Projekt technisch absichern und voranbringen. Das ist ein gutes Zeichen, auch wenn man die Veröffentlichung wohl nicht in naher Zukunft erwarten sollte. Wer mehr narrative Shooter à la BioShock will, wird also noch warten müssen. Aber zumindest wissen wir jetzt: Die Arbeiten laufen, wenn auch unter hoher Komplexität und mit offenem Personalbedarf.

Was denkt ihr: Sollte ein Spiel wie Judas notfalls verschlankt werden – oder lieber warten, bis alles sitzt? Schreibt’s uns in die Kommentare.