Judas: Ken Levine verspricht radikalen Neuanfang trotz BioShock-Ähnlichkeiten

Fast drei Jahre ist es her, dass Ken Levine erstmals Judas gezeigt hat, sein neues Projekt nach dem gefeierten BioShock Infinite. Viele Spieler sahen sofort Parallelen: Waffe in einer Hand, übernatürliche Kräfte in der anderen, dazu ein vertraut wirkender Stil. Levine selbst betont jedoch, dass Judas weit mehr sei als nur ein geistiger Nachfolger: „Das ist wahrscheinlich die größte radikale Abkehr, die wir seit dem ersten BioShock gemacht haben.“

Was Judas einzigartig macht

Im Mittelpunkt steht die Protagonistin Judas, die auf dem Generationenschiff Mayflower gestrandet ist, mit den letzten Überlebenden der Menschheit. Drei mächtige Figuren bestimmen über das Schicksal der Crew, und jede Entscheidung, ob Freundschaft oder Feindschaft, verändert den Verlauf der Geschichte.

Spannend ist dabei Levines neues „narrative Legos“-System. Statt einer linearen Erzählung setzt er auf Bausteine, die je nach Wahl an anderer Stelle auftauchen. Das bedeutet auch, dass Spieler Inhalte verpassen werden, wenn man sich für eine Richtung entscheidet. Levine vertraut darauf, dass sie damit umgehen können – ein mutiger Schritt in einer Zeit, in der viele Studios alles aufdrängen, um „nichts zu verpassen“.

Kein Live-Service, kein Trend-Gedöns

Besonders bemerkenswert: Judas verzichtet bewusst auf Live-Service-Mechaniken oder moderne Monetarisierungstricks. Stattdessen liegt der Fokus klar auf einem starken Singleplayer-Erlebnis. Freundschaften und Rivalitäten mit den drei Schlüsselcharakteren sollen das Fundament bilden, nicht wöchentliche Belohnungen oder Events.

Für Fans von BioShock klingt Judas gleichzeitig vertraut und neu. Bekannte Mechaniken werden mit einem dynamischen Erzählansatz kombiniert, der mehr Freiheit bietet, aber auch mehr Verantwortung. Ob das aufgeht, hängt stark davon ab, wie konsequent Levine seine Vision umsetzt. Ein fixes Release-Datum gibt es noch nicht, aber schon jetzt wird deutlich: Judas ist kein Aufguss, sondern ein Experiment, das einiges auf den Kopf stellen könnte.

Kann Judas den Spagat schaffen zwischen BioShock-Erbe und radikal neuem Story-Ansatz – oder überfordert Levine damit am Ende sein Publikum?