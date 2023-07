Jujutsu Kaisen Cursed Clash – Neuer Anime-Brawler angekündigt

In diesem Brawler, der auf dem beliebten Anime und Manga Jujutsu Kaisen basiert, stellen Spieler ein Team aus den Jujutsu-Magie-Meistern und Flüchen zusammen, um deren mächtige Attacken und „Fluchtechniken“ in 2vs2-Kämpfen zu entfesseln.

Bandai Namco hat am Wochenende den neuen Anime-Brawler Jujutsu Kaisen Cursed Clash angekündigt, der für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheint.

