Jurassic Park: Survival – Dr. Maya Joshi sendet endlich ein neues Lebenszeichen

Saber Interactive hat einen neuen Trailer veröffentlicht, und der zeigt erstmals, wer uns in Jurassic Park: Survival wirklich durch diese chaotische Nacht auf Isla Nublar führt. Dr. Maya Joshi, gespielt von Payal Mistry, ist keine Actionheldin, sondern eine Wissenschaftlerin, die schlicht am falschen Ort zurückgelassen wurde. Genau das macht die Perspektive interessant: weniger Power-Fantasy, mehr „Wie überlebe ich das hier überhaupt?“.

Der Trailer ist kein typischer Hochglanz-Showcase. Statt Explosionen oder T-Rex-Matches liefert er Charakter: Maya ruft um Hilfe, wirkt überfordert, aber nicht hilflos. Eine glaubwürdige Heldin, die nicht perfekt sein muss, um ernst genommen zu werden. Das ist eine willkommene Abwechslung für ein Franchise, das oft eher die Dinos in den Mittelpunkt stellt.

Wer ist Dr. Maya Joshi?

Im Spiel wurde Maya persönlich von Dr. Henry Wu rekrutiert, um als junge Wissenschaftlerin im Park zu arbeiten. Das ist bemerkenswert, weil es sie glaubhaft irgendwo zwischen „ehrgeizig“ und „leichtsinnig“ verortet. Sie wollte Teil eines Prestigeprojekts sein, und wird jetzt dafür bestraft.

Payal Mistry beschreibt Maya als leidenschaftlich, risikobereit und emotional vielschichtig. Der Trailer unterstreicht das: keine stumpfe Survival-Maschine, sondern jemand, der Fehler macht, reflektiert, weitermacht. Wenn Saber Interactive das im Spiel durchzieht, könnte Jurassic Park: Survival eine rare Mischung aus Survival-Gameplay mit echter Charakterentwicklung statt austauschbarer Protagonisten sein.

Was uns der Trailer über das Spiel verrät – und was nicht

Das Setting bleibt bei der klassischen 1993er-Ära, und Jurassic Park: Survival wird ein First-Person-Adventure mit Survival-Fokus. Begegnungen mit Dinosauriern sollen furchteinflößend wirken, nicht wie ein Action-Sandbox-Spiel mit Zähnen.

Unklar bleibt:

Wie dynamisch werden die Dinos wirklich sein?

Wie sehr setzt das Spiel auf Schleichen statt Flucht?

Gibt es offene Areale oder eher lineare Abschnitte?

Solange wir keine echten Spielszenen sehen, bleibt nur zu hoffen. Aber der Fokus auf Maya als Figur deutet an, dass Saber stärker auf Story und Immersion geht als erwartet.

Der „Meet Dr. Maya Joshi“-Trailer ist das erste wirkliche Lebenszeichen seit Monaten, und ein gutes. Er setzt auf Charakter statt Bombast und zeigt, dass Jurassic Park: Survival mehr sein könnte als bloß ein weiteres Dino-Spiel.

Allerdings muss Saber jetzt Gameplay liefern. Ohne harte Fakten bleibt die Vorfreude gedämpft, aber: Das hier fühlt sich nach einer Richtung an, die funktionieren kann.