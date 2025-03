Jurassic Park: Survival – Endlich ein Update für Fans des Dinosaurier-Franchise

Es gibt Neuigkeiten zu Jurassic Park: Survival – und sie kommen gerade rechtzeitig, um die lange Durststrecke seit der Ankündigung 2023 zu überbrücken. Die Fans des klassischen Dinosaurier-Franchises haben seit dem ersten Trailer bei den Game Awards wenig von dem Survival-Horror-Spiel gehört, doch nun bringt ein LinkedIn-Post von John Melchior, Software-Manager bei NBC Universal, etwas Licht ins Dunkel.

Ein Hoffnungsschimmer für Dinosaurier-Fans

„Mehr als aufgeregt“ sei er, so Melchior, nach einer weiteren Performance-Capture-Sitzung, was eine spannende Bestätigung dafür ist, dass das Spiel immer noch in Entwicklung ist. Doch statt einer schnellen Veröffentlichung wird es wohl noch etwas dauern. Melchior verspricht, dass „weitere Entwicklungen später in diesem Jahr folgen werden“, was die Hoffnung nährt, dass 2026 der große Release ansteht. Es scheint, als ob Saber Interactive die nötige Zeit aufwendet, um das Spiel in seiner vollen Pracht zu präsentieren – ein Zeichen der Qualität, das die Fans hoffen lässt.

In einer Welt, in der viele Spiele überstürzt auf den Markt geworfen werden, ist diese Geduld durchaus ein gutes Zeichen. Melchior betont, dass das Team keine Kosten gescheut hat, um den Fans das „Beste“ zu bieten. Doch was genau erwartet uns? Jurassic Park: Survival wird keine Fortsetzung der jüngeren Jurassic World-Filme darstellen, sondern direkt nach den Ereignissen des ersten Films auf Isla Nublar spielen. Spieler übernehmen die Rolle eines zurückgelassenen Arbeiters, der während eines verheerenden Hurrikans ums Überleben kämpfen muss – und das alles aus der Perspektive der ersten Person. Dinosaurier, die auf der Flucht vor den menschlichen Katastrophen sind, sorgen für ein actiongeladenes Horror-Erlebnis, das den Wurzeln der Reihe treu bleibt.

Jurassic Park: Survival lebt – endlich ein Update

Survival-Horror im Jurassic Park

Es ist ein Szenario, das den Traum vieler Fans aufgreift – ein Survival-Spiel im Jurassic Park, das die Schreckensvisionen von Trespasser aus den 90er Jahren vielleicht endlich mit moderner Technik umsetzt. Die Kombination aus klassischen Elementen und modernen Mechaniken könnte die perfekte Mischung sein, um den Fans das Spiel zu liefern, auf das sie schon seit Jahrzehnten warten. Ein kleiner Hoffnungsschimmer, der die lange Stille nach der Ankündigung durchbricht und neue Begeisterung entfacht.

Insgesamt bleibt abzuwarten, ob Saber Interactive den Spagat zwischen Nostalgie und Innovation meisterhaft gelingt – Jurassic Park: Survival könnte genau das Spiel werden, dass das Franchise im Gaming-Bereich dringend braucht.