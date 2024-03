Jurassic Park: Survival, Warhammer: Space Marine 2 & Co. weiterhin in Entwicklung

Saber Interactive hat die laufende Entwicklung von drei Projekten bestätigt, die trotz der Trennung von der Embracer fortgesetzt werden. Darunter befindet sich das heiß erwartete Jurassic Park: Survival.

Nachdem die Embracer Group in finanzielle Schieflage geraten ist, sorgt die Abspaltung von Saber Interactive für eine finanzielle Sicherheit auf beiden Seiten. Für 247 Millionen US-Dollar wurden die verschiedenen Studios zwischen Saber und Embracer aufgeteilt.

Auf Nachfrage, was mit Jurassic Park: Survival, Warhammer: Space Marine 2 und John Carpenter’s Toxic Commando passiert, bestätigt Tim Willis, Chief Creative Officer (CCO) bei, Saber Interactive, dass alle drei Projekte wie geplant veröffentlicht werden.

In einem Update auf X schreibt Willits:

„Ich habe viele Fragen zum Status einiger unserer zuvor angekündigten Projekte erhalten, nachdem sich Saber von Embracer getrennt hat. Ich freue mich, bestätigen zu können, dass wir noch an einer Reihe von Titeln arbeiten, darunter Warhammer 40.000: Space Marine 2, John Carpenter’s Toxic Commando und Jurassic Park: Survival. Wir sind so begeistert von diesen Titeln und können es kaum erwarten, bald weitere davon mit allen zu teilen.“

Jurassic Park: Survival erscheint 2024

Das wohl aufregendeste Projekt ist Jurassic Park: Survival, das die Spieler in ein Szenario versetzt, das an den Originalfilm anschließt. Darin kehren die Spiel nach Isla Nublar zurück, um in Rolle der InGen-Wissenschaftlerin Dr. Maya Joshi, die Isla Nublar nicht verlassen konnte, eine neue Geschichte zu entdecken, die noch nie zuvor in einem Survival-Abenteuer erzählt wurde.

Während das Hauptziel bei der Entwicklung darin besteht, eine unterhaltsame Survival-Erfahrung zu erschaffen, welche die „die Magie und das Wunder des legendären Films„, bezieht man zusätzliche große Inspirationen aus Alien Isolation.

Die Spieler sind hier oftmals auf den Stealth-Ansatz angewiesen, müssen die Dinos austricksen, fliegen oder sogar mit ihnen interagieren. Gleichzeitig können sie die Insel auf eigene Faust erkunden, müssen Ressourcen finden und richtig nutzen und intelligente Lösungen einsetzen, um den Bedrohungen und Gefahren auf Isla Nublar standzuhalten.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 erscheint ebenfalls in diesem Jahr, in dem die Spieler erneut tödliche Fähigkeiten entfesseln und mittels eines riesiges Arsenal zerstörerischer Waffen die ruchlosen Horden der Tyraniden zurückzuschlagen.

In John Carpenter’s Toxic Commando schlüpfen die Spieler in die Rolle von Söldnern, hier Toxic Commando genannt, die sich einer brutalen Horde von Zombies stellen, um die Welt zu retten. In einer nicht allzu fernen Zukunft führt der Versuch, die Energie des Erdkerns zu nutzen, zu einer schrecklichen Katastrophe: der Befreiung des Schlamm-Gottes. Der Titel erscheint ebenfalls 2024.