Jurassic World: Archipelago – Überraschungs-Release für den Microsoft Flight Simulator 2024

Am 9. September erscheint Jurassic World: Archipelago, das neueste Add-on für Microsoft Flight Simulator 2024, entwickelt von Orbx in Kooperation mit Universal Products & Experiences. Für 24,99 Euro können Spieler in die versteckten Inseln vor der Westküste Costa Ricas eintauchen und exklusive Missionen erleben – mit detailreichen Landschaften, ikonischen Parkgebäuden und lebendig animierten Dinosauriern.

Fliegen zwischen Natur und Dinosauriern

Der jüngste Trailer gibt erste Einblicke: Herden von Gallimimus rennen durch offene Wiesen, während Spieler die charakteristischen Bauwerke des Parks aus der Luft entdecken. Besonders spannend ist der Blick in den mächtigen Control Center auf Isla Nublar und die Aviary, die erstmals in Bewegung gezeigt wird. Orbx verspricht dabei nicht nur eine visuelle Aufwertung, sondern ein Erlebnis, das das Erkunden der Inseln mit dem klassischen Flight-Simulator-Feeling kombiniert.

Der Microsoft Flight Simulator erweitert sich damit über reine Stadtflüge hinaus. Spieler können nun Orte erleben, die bisher nur aus Filmen bekannt waren, und dabei sowohl die Landschaft als auch die Dynamik eines funktionierenden Jurassic-Parks genießen.

Detailtreue trifft auf spielerischen Anspruch

Orbx ist für seine realistische Darstellung von Terrain, Vegetation und Licht bekannt. In Jurassic World: Archipelago setzt das Team noch einen Schritt weiter: Dinosaurier bewegen sich dynamisch durch die Umgebung, was den Spielerflug beeinflussen kann. Wer die Inseln genau erkundet, wird feststellen, dass die Mischung aus realistischen Flugbedingungen und lebendigem Parkalltag neue Herausforderungen bietet – vom präzisen Landen bis zum Entdecken versteckter Areale.

Mit Jurassic World: Archipelago erhalten Fans von Microsoft Flight Simulator 2024 ein Add-on, das klassische Flugsimulation mit filmischer Inszenierung verbindet. Für 24,99 Euro bekommen Spieler die Chance, verborgene Inseln zu erkunden, Dinosauriern aus der Luft zu begegnen und bekannte Parkbauten neu zu erleben. Die Frage bleibt: Wird Orbx die Balance zwischen authentischem Fliegen und interaktiver Jurassic-Atmosphäre halten? Spieler dürfen gespannt sein.