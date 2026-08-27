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Jurassic World erweitert die Filmauswahl im neuen Stuntman: Hollywood

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Saber Interactive bringt Jurassic World in Stuntman: Hollywood. Alle Infos zu Lizenzen, K.I.T.T. und den Stunt-Mechaniken für PS5, Xbox Series

Stuntman Hollywood

Saber Interactive bringt das Jurassic World-Franchise als bespielbares Filmset in das kommende „Stuntman: Hollywood“ für PS5, Xbox Series X|S und PC. Der Singleplayer-Racer setzt dabei auf präzises Timing, Stunt-Mechaniken und lizenzierte Spezialeffekte.

Dinomechaniken und Filmkulissen im Detail

Saber Interactive integriert die Dinosauriermarke von Universal Pictures direkt in das Gameplay von „Stuntman: Hollywood“. Auf dem Xbox-Broadcast der Gamescom folgte die offizielle Vorschau: Fahrer absolvieren Highspeed-Verfolgungsjagden auf Kulissen, die den Filmen nachempfunden sind.

Spezialeffekte triggern während der Fahrt. Das Ziel bleibt das klassische Serienprinzip. Punkte gibt es für exaktes Driften, Sprünge und das Auslösen verlangter Set-Pieces bei hoher Geschwindigkeit. Fehler kosten Wertungspunkte. Der Fokus liegt rein auf einer Einzelspieler-Erfahrung.

Neben der Echsen-Kulisse nutzt das Studio weitere NBCUniversal-Lizenzen. Fahrzeugsteuerung und Stunt-Anforderungen variieren je nach Filmreihe.

Bestätigte Franchises und Fahrzeuge

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  • Jurassic World: Verfolgungsjagden mit Animatronics und Effekt-Modulen.
  • Back to the Future: Einsätze mit der Zeitmaschine (DeLorean).
  • Knight Rider: Präzisionsfahrten im K.I.T.T.
  • Weitere Lizenzen: Fast & Furious, Miami Vice, Death Race.

Die Stuntman-Reihe erfährt nach jahrelanger Pause eine Neuinterpretation auf aktuellen Plattformen. Das ursprüngliche Spielprinzip verlangte sture Auswendiglernerei von Ideallinien und Auslösern. Die Hardware-Power von PS5, Xbox Series X|S und PC dient hier primär den komplexeren Physik-Engines und dichteren Effekten auf den Sets.

Saber Interactive verknüpft Nostalgie mit moderner Technik. Ob das Timing-basierte Spielkonzept im heutigen Markt ohne Multiplayer-Fokus überzeugt, hängt an der Präzision der Fahrphysik. Die Wunschlisten auf den Systemen sind ab sofort geöffnet.

„Stuntman: Hollywood“ nutzt starke Marken als Zugpferd. Die Kombination aus Jurassic World, K.I.T.T. und DeLorean bietet Abwechslung im Fuhrpark. Entscheidend für den Erfolg wird nicht die Optik der Dinos sein, sondern wie fehlerverzeihend die Latenz und das Streckendesign ausfallen. Stuntman lebte früher von Frust und Perfektion.

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