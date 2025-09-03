Jurassic World Evolution 3 bringt den Tropeognathus ins Spiel

Latest

Mark Tomson
ByMark Tomson
Mark ist Managing Director von PlayFront.de und berichtet täglich über PlayStation, Gaming-Hardware und Videospiele. Sein Fokus liegt auf Sony-Konsolen, technischen Analysen und kritischen Reviews.
Mit Jurassic World Evolution 3 geht Frontier weiter den Weg, nicht nur Dinosaurier, sondern auch spektakuläre Flugsaurier ins Rampenlicht zu rücken. Im neuesten Dinosaur Showcase dreht sich alles um den Tropeognathus, ein Pterosaurier, der durch sein markantes Aussehen sofort heraussticht.

Der Tropeognathus ist kein namenloser Flugsaurier, sondern eine echte Attraktion: ein beachtliches Flügelspannmaß, ein langer Kamm am Schnabel und ein elegantes Flugbild machen ihn zu einem Highlight in jeder Parkanlage. Doch wer ihn im Spiel unterbringen will, sollte nicht einfach wahllos ein paar Exemplare in die Voliere werfen.

Diese Tiere fühlen sich in kleinen Gruppen wohl, reagieren empfindlich auf Überbevölkerung und sind nicht gerade die geselligsten Mitbewohner. Frontier gibt sogar den Tipp: Finger weg von Tapejaras im selben Gehege – das endet selten gut.

Natürliches Verhalten, echtes Spektakel

Spannend ist, dass Jurassic World Evolution 3 bei diesem Flieger auf subtile Details setzt. Erwachsene und Jungtiere teilen sich den Lebensraum, interagieren auf eine unaufdringliche Art und erzeugen damit einen Eindruck, der für Besucher glaubwürdig und sehenswert wirkt. Wer seinen Park realistisch gestalten möchte, bekommt hier also nicht nur ein Modell zum Hinstellen, sondern eine Art von natürlichem Verhalten, das Abwechslung ins Spiel bringt.

Frontier hat den Tropeognathus als Teil des Line-ups für Jurassic World Evolution 3 bestätigt. Ab dem 21. Oktober dürfen Spieler loslegen, Vorbestellungen sind bereits möglich. Was bleibt, ist die Erkenntnis: Der Tropeognathus ist kein Füller, sondern eine echte Bereicherung für den Parkbau. Elegant, auffällig und fordernd, so will man seine Flugsaurier haben.

Für Fans der Reihe ist der Tropeognathus ein gelungenes Beispiel, wie Frontier aus einem simplen „Neuzugang“ mehr macht als nur eine weitere Spezies. Hier steckt Detailarbeit drin, die man beim Spielen merken wird. Keine Revolution, aber ein solides Argument, sich das Spiel genauer anzuschauen.

