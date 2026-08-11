Jurassic World Evolution 3 Crocodilia Coast

Frontier Developments veröffentlicht heute das kostenpflichtige „Crocodilia Coast“-Paket für „Jurassic World Evolution 3“ auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S, das um fünf neue Spezies sowie küstennahe Baumaterialien ergänzt wird. Zeitgleich erscheint ein kostenloses System-Update für alle Plattformen.

Riesen-Pseudokrokodile und Code-Anpassungen

Im Zentrum des DLC steht der Deinosuchus aus der Klade der Pseudosuchia. Der riesige Fleischfresser nutzt im Spiel eine spezifische Jagdanimation, das sogenannte Todesrollen. Für dieses Verhalten mussten die Entwickler das Skelett-Rigging sämtlicher potenzieller Beutetiere im Code nachträglich um einen zusätzlichen Ankerknochen im Kopfbereich erweitern. Ein technischer Aufwand, der bei nachträglichen Animationen selten betrieben wird.

Ebenfalls enthalten sind der Trias-Räuber Postosuchus, der gepanzerte Pflanzenfresser Desmatosuchus sowie die beiden Wasserbewohner Shonisaurus und Styxosaurus. Alle Arten ziehen erstmals mit Jungtieren in die Gehege ein. Vererbbare Genmerkmale beeinflussen neben Werten wie der Aggressivität nun auch die visuelle Pigmentierung der Haut. Wer gezielt züchtet, vererbt Biolumineszenz Muster über Generationen hinweg.

Architektur im Nordatlantik-Stil und Glas-Features

Die neuen Dekorationselemente orientieren sich optisch an der Promenade der amerikanischen Nordatlantikküste. Zum Set gehören Schilder, Leuchtkästen, Stege, stoffüberdachtes und vorgefertigte Blaupausen. Farbwerte lassen sich bei vielen Objekten manuell anpassen. Das verringert die Bauzeit für komplexe Parkabschnitte.

Das kostenlose Update ergänzt zudem eine neue Sandbox-Karte im Hawaii-Szenario und bringt den Elasmosaurus als vollständige Familieneinheit zurück. Das wichtigste Bautool für die Community liefert Frontier jedoch ohne Aufpreis nach. Nahtlose, rahmenlose Glaselemente ohne störende Reflexionen. Damit lassen sich endlich saubere Unterwasser-Einblicke und moderne Gehege-Sichtfenster konstruieren. Zusätzlich automatisiert eine neue Systemeinstellung auf Wunsch den Abtransport verstorbener Tiere. Punkt.

Frontier liefert kein reines Textur-Paket ab, sondern greift für spezifische Interaktionen tief in die bestehenden Spezies-Skelette ein. Die Vererbung visueller Gen-Codes bringt Tiefe ins Parkmanagement. Wer auf detaillierten Parkbau setzt, bekommt mit den rahmenlosen Glaselementen des kostenlosen Updates das wichtigste Werkzeug an die Hand. Der DLC selbst richtet sich vor allem an Spieler, die ihre Gehege um Wasserbewohner und Pseudosuchier erweitern wollen.