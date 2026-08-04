Jurassic World Evolution 3: Crocodilia Coast DLC bringt Deinosuchus und Update 1.4.1

Frontier Developments veröffentlicht am 11. August 2026 für „Jurassic World Evolution“ die kostenpflichtige Erweiterung Crocodilia Coast für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S mit dem Deinosuchus als erstem echten Krokodil der Reihe. Der DLC erscheint zeitgleich mit dem kostenlosen System-Update 1.4.1 für alle Besitzer des Hauptspiels.

Neue Spezies und Mechaniken im Detail

Frontier erweitert den Kader um insgesamt fünf prähistorische Tierarten, die primär auf semi-aquatische und Lagunen-Habitate ausgelegt sind. Das Hauptargument des DLCs ist der Deinosuchus. Der Apex-Prädator nutzt eine eigene Hinterhalts-Mechanik aus tiefem Wasser, inklusive einer dedizierten Todesrolle-Animation bei Beuteangriffen.

Mit dem Postosuchus und dem pflanzenfressenden Desmatosuchus folgen zwei weitere Archosaurier aus der Verwandtschaftslinie heutiger Krokodile. Für die Wasserareal-Erweiterung liefert das Paket den Shonisaurus – einen Ichthyosaurier mit geschätzten 30 Tonnen Live-Gewicht – sowie den Styxosaurus als vollständige Familieneinheit. Letzterer führt die erste biolumineszente Hautvariante für Jungtiere im Spiel ein.

Bauteile und kostenfreie System-Erweiterung

Neben den Tieren enthält das Paket mehrere hundert Bau- und Dekorationselemente für Uferbereiche. Frontier liefert Wand-Sets, Beleuchtungen, Beschilderungen und fertige Blaupausen für Promenade-Systeme. Damit adressiert der Entwickler gezielt das Bau-System an den Übergängen zwischen Land- und Wassagehegen.

Das zeitgleich erscheinende Gratis-Update 1.4.1 schaltet eine neue, quadratische Sandbox-Karte auf Hawaii frei. Zusätzlich integriert das Update Workshop-Sammlungen für die Community-Inhalte und erweitert den Elasmosaurus im Basisspiel um komplette Familieneinheiten.

Frontier bedient mit Crocodilia Coast ein spezifisches Nischen-Feature. Der Deinosuchus bringt durch seine eigenständigen Jagdmechaniken echten Mehrwert in den Gehegebau, während die restlichen Spezies vor allem visuelle Vielfalt liefern. Wer seine Parks ohnehin auf komplexe Wasserlandschaften auslegt, bekommt hier solide Bausteine. Für reine Gelegenheitsbauer reicht vorerst der Blick auf das kostenlose Update 1.4.1.