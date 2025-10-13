Latest

Jurassic World Evolution 3: Der Caiuajara zeigt, wie elegant Urzeitflieger wirklich waren

Mit dem Caiuajara zieht in Jurassic World Evolution 3 ein farbenfroher Urzeitflieger ein, der Leben und Bewegung in jede Voliere bringt. Hier sind die Details.

Jurassic World Evolution 3 Caiuajara

Frontier Developments zeigt mit dem neuesten Dinosaurier-Showcase zu Jurassic World Evolution 3, dass auch die Lüfte ordentlich Nachschub bekommen. Der Caiuajara, ein agiler Flugsaurier aus dem prähistorischen Brasilien, zieht mit seinem auffälligen Kopfkamm und lebhaften Sozialverhalten sofort die Blicke auf sich.

Anders als die üblichen Einzelgänger in der Luft bevorzugt er mittelgroße Kolonien, und sorgt damit im Spiel für deutlich mehr Dynamik über den Gehegen.

Anspruchsvolle Haltung für echte Luftakrobaten

Wer den Caiuajara in seinem Park halten will, braucht Platz und das richtige Biotop. Sein natürlicher Lebensraum bestand aus trockenen, felsigen Gebieten – entsprechend sollte auch im Spiel auf aride Flächen, Felsen und offene Flugzonen geachtet werden. Mit Arten wie dem Quetzalcoatlus kann er sich sogar das Terrain teilen, sofern genug Raum vorhanden ist.

Frontier betont zudem, dass der Flugsaurier seine Umgebung aktiv nutzt – das macht ihn zu einem echten Publikumsmagneten, aber auch zu einer kleinen Herausforderung für Parkmanager, die ihre Gehege zu vollstopfen pflegen.

Mehr Leben, weniger Routine

Optisch ist der Caiuajara eine willkommene Abwechslung: farbenfroh, wendig, immer in Bewegung. Spieler, die schon seit dem ersten Teil der Reihe dabei sind, wissen, dass genau solche Details Jurassic World Evolution 3 lebendiger machen. Die Entwickler verstehen offenbar, dass es nicht nur auf Größe oder Gefährlichkeit ankommt, manchmal reicht ein gut animierter Schwarm, um einem Park das gewisse Etwas zu geben.

Der Caiuajara ist kein Gigant, kein Gamechanger, aber ein Beweis dafür, dass Frontier weiter an Atmosphäre und Vielfalt feilt. Für Fans, die ihre Volieren mehr als nur Dekoration sehen, dürfte der neue Flugsaurier genau das sein, was noch gefehlt hat: ein eleganter, sozialer Performer mit Charakter.

