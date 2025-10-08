Jurassic World Evolution 3: Endlich eigene Inseln dank Island-Generator

Mit Jurassic World Evolution 3 bekommen Park-Manager ein Werkzeug, das die Sandbox-Erfahrung auf ein neues Level hebt: den Island Generator. Ab dem 21. Oktober können Spieler auf PlayStation 5 Pro unendlich viele, komplett individuelle Inseln erschaffen.

Das Prinzip ist simpel, aber mächtig: Form, Gelände, Bäume, Wasser und Berge lassen sich per Slider anpassen. Wer will, kann kleine Details bis ins letzte Pixel justieren und so Parks bauen, die wirklich einzigartig sind.

Jede Insel erhält einen DNA-Code, mit dem Spieler ihre Kreationen teilen oder die Inseln anderer Nutzer nachbauen können. Über den Frontier Workshop lassen sich ganze Parks hochladen und mit der Community tauschen. Andy Fletcher, Game Director bei Frontier, beschreibt das als „Werkzeugkasten für grenzenlose Kreativität„, der sogar Monorail- und Hyperloop-Systeme unterstützt, um abgelegene Inseln mit dem Hauptpark zu verbinden. Für Fans, die mehr als nur Dinosaurier sehen wollen, eröffnet das völlig neue Möglichkeiten.

Technik-Update auf PS5 Pro: Ray Traced Sun Shadows & PSSR

Neben der neuen Sandbox-Funktion hat Frontier auch an der Optik geschraubt. Die PS5 Pro bringt Ray Traced Sun Shadows und PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) ins Spiel. Das Ergebnis: realistischere Schatten, die weich auslaufen, wenn sie weiter vom Objekt entfernt sind, und ein enormer Detailgrad bei Pflanzen und Dinosauriern. Ohne diese Technik wirken Schatten flach und hart, mit ihr wirken sie lebendig und realistisch.

PSSR sorgt zudem für gestochen scharfe Texturen, während die neue GPU der PS5 Pro Ray Tracing überhaupt erst in dieser Qualität ermöglicht. Wer vorher dachte, die alten Spiele seien schon hübsch, bekommt jetzt einen klaren Sprung in Sachen Bildtiefe und Detailgrad. Gerade bei großen Parks mit vielen Tieren und Objekten zahlt sich das aus: Alles wirkt lebendiger und plastischer, ohne dass die Performance leidet.

Jurassic World Evolution 3 bringt nicht nur mehr Dinosaurier, sondern echte Freiheit beim Parkbau. Der Island Generator ist ein Tool, das kreativ und technisch überzeugt. Wer komplexe, individuell gestaltete Inselparks erschaffen will, bekommt hier das perfekte Instrument. Zusammen mit den technischen Upgrades auf PS5 Pro wird der nächste Parkbesuch zu einem echten Erlebnis.