Jurassic World Evolution 3 ist da – und es liefert, was Fans wollen

Frontier Developments hat heute den dritten Teil seiner Dinosaurier-Park-Simulation veröffentlicht: Jurassic World Evolution 3. Ab sofort können Fans wieder eigene Parks gestalten, Dinosaurier züchten und erstmals auch Jungsaurier beobachten. Für Fans der Serie ist das ein echtes Highlight, denn die Entwickler haben das Zucht- und Managementsystem deutlich erweitert.

Mehr Dinosaurier, mehr Optionen, mehr Kontrolle

Mit über 85 Arten, die im Spiel verfügbar sind, geht Jurassic World Evolution 3 weit über seine Vorgänger hinaus. Neu ist nicht nur die Vielfalt an Gehegen, sondern auch der ausgeprägte Geschlechtsdimorphismus und die Sozialverhalten der Jungtiere. Das bedeutet: Die Spieler müssen genau überlegen, wie sie ihre Herden pflegen, damit sie gedeihen und Gäste zufriedenstellen. Wer den Reichtum seines Parks steigern will, muss also mehr als nur ein paar Dinosaurier platzieren – Managementfähigkeiten sind gefragt.

Die Kampagne führt zu atemberaubenden Orten weltweit und bietet wieder den typischen Mix aus Menschen, Dinosauriern und Konflikten. Jeff Goldblum kehrt als Dr. Ian Malcolm zurück, was Fans der Filme freuen dürfte. Zusätzlich gibt es einen Challenge-Modus für Spieler, die ihre Management-Skills testen wollen, und einen Sandbox-Modus für kreative Köpfe, die eigene Inseln und Parks gestalten wollen. Neu: der Insel-Generator und der Frontier Workshop, über den sich Kreationen weltweit teilen lassen.

Kritiker sind überzeugt

Die vorläufoge Review-Lage zeigt: Jurassic World Evolution 3 kommt gut an. Auf Metacritic liegt der Titel für PS5 derzeit bei 82 Punkten („Generally Favorable“). TheSixthAxis lobt die realistische Darstellung der Dinosaurier, Push Square hebt die gelungenen Neuerungen hervor, während Metro GameCentral das Spiel als das bisher vielseitigste der Serie bezeichnet. GAMINGbible fasst zusammen: Für Fans der Filme und Park-Simulationen ist Jurassic World Evolution 3 schlicht das bisher beste Spiel der Reihe.

Wer noch einen Schritt weitergehen will, kann auf die Deluxe Edition setzen. Sie bringt vier zusätzliche Dinosaurierarten, darunter Protoceratops und Guanlong, sowie exklusive Szenerie-Objekte und Fahrzeug-Skins. Damit können Parks noch individueller gestaltet werden.

Jurassic World Evolution 3 ist kein radikaler Umbruch, aber die perfekte Fortsetzung für Fans der Serie. Neue Dinosaurier, verbessertes Management und kreative Werkzeuge sorgen dafür, dass die Serie frisch bleibt und gleichzeitig vertraut wirkt. Wer schon JWE1 oder 2 mochte, findet hier alles, was das Dino-Herz begehrt, plus ein paar Extras, die echte Park-Manager glücklich machen.