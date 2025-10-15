Video

Jurassic World Evolution 3: Kampagnen-Gameplay zeigt frischen Wind im Dino-Park

Das Kampagnen-Gameplay von Jurassic World Evolution 3 zeigt sinnvolle Neuerungen: Mehr Dynamik, echte Management-Aufgaben und weniger Routine.

Frontier Developments hat erstes Kampagnen-Gameplay zu Jurassic World Evolution 3 gezeigt, und das wirkt deutlich lebendiger als im Vorgänger. Statt nur Gehege zu bauen und Futterspender zu füllen, kümmert man sich jetzt um echte Probleme: verlassene Parks müssen wiederhergestellt, entlaufene Flugsaurier eingefangen und komplexe Kundenwünsche erfüllt werden.

Technisch wirkt alles stabil, das Interface aufgeräumter, und die KI-Verhaltensmuster scheinen überarbeitet. Ob die Missionen langfristig motivieren, bleibt abzuwarten, aber der neue Fokus auf Krisenmanagement ist genau das, was die Serie gebraucht hat.

Wenn Frontier diesen Kurs hält, wird Jurassic World Evolution 3 mehr als nur ein hübscher Dino-Sandkasten. Los geht es am 23. Oktober 2025.

