Jurassic World Evolution 3: Ornithomimus – Der flinke Star für jede Dino-Anlage

Entdecke den Ornithomimus in Jurassic World Evolution 3. Agil, gesellig und ein echter Publikumsliebling – perfekt für dynamische Herbivoren-Gehege.

jurassic world evolution 3 announcement

Wenn du deine Dinosaurier-Parks in Jurassic World Evolution 3 aufpeppen willst, solltest du den Ornithomimus im Blick haben. Mit rund drei Metern Länge, langen Hinterbeinen und einem zahnlosen Schnabel wirkt er wie eine Mischung aus Vogel und Sprinter, nicht umsonst bedeutet sein Name „Vogel-Nachahmer“.

Ein Tempobolzer unter den Pflanzenfressern

Der Ornithomimus ist kein gemütlicher Pflanzenfresser, der den ganzen Tag nur herumsteht. Er sprintet, spielt in Gruppen und erkundet sein Gehege aktiv. Das macht ihn nicht nur interessant für Besucher, sondern sorgt auch dafür, dass deine Herden lebendig wirken. Wer dynamische Parks bauen will, findet in diesem Dino einen sofortigen Publikumsmagneten.

Für die Gehegegestaltung ist der Ornithomimus unkompliziert: Er verträgt sich gut mit anderen kleinen Pflanzenfressern und benötigt vor allem genug Platz zum Rennen. Beobachten, wie die Tiere in Gruppen agieren, sorgt für die authentische Dinosimulation, die Jurassic World Evolution 3 auszeichnet. Energetisch, ausdrucksstark und unterhaltsam – so könnte man den Ornithomimus in einem Satz zusammenfassen.

Ein echter Mehrwert für Parks

Wenn du noch überlegst, welche Dinosaurier deine Besucher begeistern sollen, ist der Ornithomimus eine klare Empfehlung. Schnell, gesellig und visuell ansprechend, er bringt Bewegung und Leben in jede Anlage. Für Spieler, die Abwechslung und Dynamik lieben, ist er ein Must-Have für jede Herbivoren-Wiese.

Jurassic World Evolution 3 startet am 21. Oktober und ist bereits jetzt auf Steam, Epic Games Store, PlayStation Store und Xbox Store vorbestellbar.

