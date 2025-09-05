Latest

Jurassic World Evolution 3 setzt auf globale Kampagne, mehr als nur ein Park

Jurassic World Evolution 3 erweitert das Park-Management um eine globale Kampagne. Spieler managen mehrere Standorte, Sektoren und neue Dinosaurier.

jurassic world evolution 3

Frontier Developments hebt die Messlatte höher. Jurassic World Evolution 3 verabschiedet sich vom reinen „Parkbau in einer Sandbox“ und will eine globale Strategie bieten. Das neue Kampagnenmodul stellt euch vor echte Entscheidungen, die weit über das Platzieren von Gehegen hinausgehen.

Globale Verantwortung statt Einzelpark

Anstatt nur ein Resort zu managen, betreut ihr in Jurassic World Evolution 3 gleich mehrere Standorte auf verschiedenen Kontinenten. Jeder Park bringt eigene Herausforderungen mit, von tropischen Wetterkapriolen bis hin zu politischen Vorgaben. Der Clou: Eure Entscheidungen in einem Park wirken sich auf den Ruf und die Ressourcen eurer anderen Standorte aus.

Das Spiel setzt euch zwischen die Fronten von drei Interessengruppen:

  • Sicherheit (George Lambert): Will, dass Gäste und Dinosaurier heil bleiben.
  • Naturschutz (Dr. Kajal Dua): Fordert Zuchtprogramme und Tierschutz.
  • Entertainment (Isaac Clement): Denkt an Attraktionen und Einnahmen.

Je nachdem, welchen Sektor ihr bevorzugt, schaltet ihr neue Technologien, Dinos oder Events frei. Das klingt spannend, kann aber auch für Frust sorgen, wenn Zielkonflikte zu streng ausfallen.

Mehr als Dinos im Gehege

Neben Land-Dinos spielen auch Meeres- und Flugreptilien wieder eine Rolle. Außerdem wurde der Dino-Marktplatz überarbeitet – diesmal mit legaler Fassade. Ob Frontier damit die Fehler aus Teil 2 wirklich ausbügelt, muss sich erst zeigen.

Die globale Kampagne ist der logische nächste Schritt für die Reihe. Statt repetitivem Parkbau könnte Jurassic World Evolution 3 endlich mehr strategische Tiefe liefern. Wichtig wird sein, ob Frontier die Balance zwischen Anspruch und Spielspaß trifft. Denn am Ende wollen wir nicht nur Manager sein, sondern auch Spaß mit den Dinos haben.

Jurassic World Evolution 3 erscheint am 21. Oktober.

