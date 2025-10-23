Jurassic World Evolution 3 Update 1.0.5: Stabiler, aber auch mit Progression-Bug

Frontier hat das Update 1.0.5 für Jurassic World Evolution 3 veröffentlicht, und wie so oft steht vor allem eines im Mittelpunkt: Stabilität. Auf der anderen Seite werden Spieler jedoch von erheblichen Progression-Bugs geplagt, die den Savegame zunichte machen.

Das Team hat unter anderem ein Crash-Szenario behoben, das beim Rückgängigmachen von Änderungen an Lagunen oder Volieren auftrat, ein Bug, der vielen Parkmanagern in den letzten Tagen die Laune verdorben hat. Auch unter der Haube wurde geschraubt: Allgemeine Performance-Optimierungen sollen das Spiel flüssiger machen, besonders auf Konsolen, wo es zuletzt immer wieder zu Einbrüchen kam.

Workshop-Bugs beseitigt, aber neuer Ärger beim Fortschritt

Probleme mit dem Steam-Workshop gehören hoffentlich der Vergangenheit an. Laut den Patch-Notes wurde ein seltener Fehler behoben, bei dem Community-Kreationen im Status „Installing“ hängenblieben und nie fertig heruntergeladen wurden, ein Klassiker, der seit Release des Spiels in Foren regelmäßig für Diskussionen sorgte.

Weniger erfreulich ist hingegen ein Problem, das weiterhin ungelöst bleibt: ein Progressions-Bug, durch den die Besucherzahl des Parks plötzlich auf 50 sinkt und die Einnahmen komplett ausfallen. Dieser Fehler ist erst nach der Installation des Updates aufgetreten. Hier empfiehlt es sich, das Szenario neu zu starten. Das funktioniert zwar, bedeutet unter Umständen aber mehrere Stunden verlorene Spielzeit, gerade in aufwendig gestalteten Kampagnen ist das ein echtes Ärgernis.

Solide Pflege, aber noch keine Entwarnung

Update 1.0.5 zeigt, dass Frontier weiter aktiv an Jurassic World Evolution 3 arbeitet, und das ist grundsätzlich positiv. Die Entwickler reagieren auf Community-Feedback und beseitigen alte Baustellen, auch wenn sie an anderer Stelle neue schaffen. Der große Fortschritt bleibt aber aus: Solange fundamentale Bugs wie der Besucherfehler nicht vollständig gelöst sind, fühlt sich das Spiel mehr nach Baustelle als nach stabilem Parkmanagement an.

Wer aktuell mit Jurassic World Evolution 3 startet, sollte regelmäßig speichern und auf mehrere Savegames vertrauen, sicher ist sicher. Weitere Eindrücke zum Spiel liefern die internationalen Reviews. Unsere Eindrücke folgen in den kommenden Tagen.